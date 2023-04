La honte envahit Marc-André Fleury

À la suite d’une contre-performance livrée dans le deuxième match de la série contre les Stars de Dallas, mercredi, le gardien du Wild du Minnesota Marc-André Fleury a peut-être acheté un abonnement de longue durée sur le banc de l’équipe.

Après que son coéquipier Filip Gustavsson a été magistral en repoussant 51 tirs dans un triomphe de 3 à 2 en deuxième prolongation lors de la rencontre initiale, le Québécois a reçu le mandat de disputer la partie suivante, mais ses adversaires ont rebondi en force, inscrivant sept buts en 31 tirs. Vaincu 7 à 3, le Wild retrouvera ses partisans vendredi et il y a fort à parier que l’entraîneur-chef, Dean Evason, ramènera le Suédois dans la mêlée. Et si celui-ci poursuit son bon travail, le système d’alternance des gardiens en vigueur durant la saison régulière risque de prendre le chemin des oubliettes.

Ayant suffisamment d’expérience pour se remettre d’une soirée pénible, Fleury a fait face à ses responsabilités devant les journalistes. «Ce fut vraiment embarrassant de céder sept fois pendant un duel éliminatoire», a-t-il affirmé.

«Vous savez, je voulais me présenter afin de donner une chance à mon club de demeurer dans le match et de l’emporter. Ce n’est pas ce que j’ai fait. J’ai accordé trop de buts, a-t-il aussi déploré. Nous devions ouvrir le jeu pour remonter la pente et nous avons offert plus d’occasions de marquer, mais en gros, je n’ai pas réussi les arrêts clés.»

Faible sur quelques filets des Stars, le vétéran a égalé son sommet personnel pour le total de buts alloués dans un match des séries: il avait flanché sept fois dans un revers de 8 à 5 des Penguins de Pittsburgh aux mains des Flyers de Philadelphie en 2012. Sauf qu’il ne faut pas le croire abattu et s’il y a un individu bien placé pour le confirmer, c’est le pilote des Stars, Peter DeBoer, qui a dirigé «Flower» chez les Golden Knights de Vegas entre 2019 et 2021.

«Ils ont fait preuve de transparence dans leurs discussions, même avec les médias, et ont mentionné qu’ils allaient utiliser leurs deux gardiens. Nous étions prêts pour l’un ou l’autre», a dit l’instructeur, qui avait aussi l’habitude de faire appel régulièrement à deux portiers à Vegas, soit Robin Lehner et Fleury.

Au diable, les excuses!

Même si ses coéquipiers ne se sont pas montrés sous leur meilleur jour, le Sorelois a pris le blâme, lui qui a été déjoué sur le premier tir envoyé en sa direction; Roope Hintz l’a battu en échappée tôt dans le match.

«Ce n’est pas le départ que j’espérais, a précisé celui qui n’avait pas joué depuis huit jours. Je ne sais pas à quand remontait ma dernière partie, mais je dois régler tout cela. J’ai pratiqué ce sport assez longtemps et j’ai eu de bons entraînements auparavant. Cela n’aurait pas dû arriver.»

Quant à Evason, il a refusé de montrer du doigt son gardien.

«Nous avons pris la décision d’y aller avec lui. Les Stars ont obtenu une échappée en infériorité numérique et ont marqué trois fois en jeu de puissance. Que souhaitiez-vous de la part de lui? Il a effectué des arrêts formidables pour nous, a-t-il souligné. Nous avons évoqué les surnombres accordés. Il y en a eu d’autres, quoi... cinq qui ont mené à des buts, en tout? On a donné des chances et ils ont très bien joué, sauf que nous n’avons pas posé les bons gestes devant notre gardien.»