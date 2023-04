La Ville vient en aide à la SPA de Québec

La Ville de Québec accorde un soutien financier supplémentaire de près de 700 000 $ à la SPA de Québec pour 2023-2024.

Les fonds octroyés permettront à l’organisme de continuer à répondre adéquatement aux besoins des animaux qui transitent au refuge.

Le montant exact accordé est de 681 970,66 $. « Depuis la pandémie, le nombre d'animaux remis à la SPA a considérablement augmenté. Les besoins sont donc plus élevés qu'ils ne l'étaient » a mentionné le responsable de la gestion animalière au comité exécutif, Claude Lavoie.

« Nous avons effectivement plus d’animaux. Nous avons fait des représentations et ils ont bien voulu nous écouter. Nous sommes très heureux et chaque dollar sera bien utilisé », a ajouté Félix Tremblay, directeur général de la SPA de Québec.

La Ville de Québec souligne par ailleurs que l'adoption d'un animal de compagnie est une décision qui doit être réfléchie.

Depuis 2020, l’intérêt des citoyens à l’égard des animaux domestiques a augmenté et l’adoption aussi.

Dans ce contexte, le nombre d’animaux qui ont transité au refuge en 2022 était 37 % plus élevé que le besoin décrit dans l’appel d’offre de 2019. Le contrat de la SPA de Québec couvre la période du 1er janvier 2020 au 31 décembre 2024.

Ce nouveau soutien financier permettra notamment d’embaucher de nouvelles ressources et d’obtenir l’espace nécessaire.