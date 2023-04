L’ancien Chick’n Swell Daniel Grenier livre un nouveau spectacle solo niaiseux et rigolo

Daniel Grenier le répète à quelques reprises dans son nouveau spectacle : il a 50 ans. Mais c’est parfois difficile de le réaliser tant l’humoriste s’amuse comme un petit enfant sur scène avec ses dizaines de jouets loufoques trouvés dans des marchés aux puces. Son plaisir volontairement niaiseux, lors de la première hier au Club Soda, était visiblement contagieux auprès du public, qui a ri de bon cœur toute la soirée.

• À lire aussi: Daniel Grenier a vécu avec 250$ par mois après la fin des Chick’n Swell

Daniel Grenier est une drôle de bibitte et c’est justement ce qui le rend si attachant. Dans un milieu où les humoristes qui font du stand-up classique « un micro, un tabouret » se comptent par dizaines, voire centaines, l’ancien Chick’n Swell possède son propre univers complètement décalé et original.

Son humour est parfois absurde, comme il l’a fait avec son trio comique durant 23 ans, mais il est aussi très accessible. D’entrée de jeu, question que tout le monde soit sur la même page, Daniel Grenier tient à l’expliquer encore plus simplement : son humour, « c’est n’importe quoi ». Il nous démontre ensuite visuellement qu’il faut déconnecter notre cerveau pour bien apprécier le spectacle. Message compris!

Au Club Soda mercredi soir, on pouvait y voir plusieurs amis proches de l’humoriste venus l’encourager. Il y avait ses anciens comparses des Chick’n Swell (Francis Cloutier et Ghyslain Dufresne), de même que ses anciens colocs de l’École nationale de l’humour (Martin Matte et Martin Perizzolo). D'autres artistes ont aussi foulé le « tapis jaune », comme Guillaume Pineault, Jonathan Roberge, Simon Delisle, David Beaucage, et Coco Belliveau.

MARIO BEAUREGARD/AGENCE QMI

MARIO BEAUREGARD/AGENCE QMI

MARIO BEAUREGARD/AGENCE QMI

MARIO BEAUREGARD/AGENCE QMI

MARIO BEAUREGARD/AGENCE QMI

MARIO BEAUREGARD/AGENCE QMI

La légende Claude Crest

Avant que Daniel Grenier ne fasse son apparition, c’est nul autre que Claude Crest, le personnage de vieux crooner créé par Maxime Gervais (Les Pic-Bois), qui s’est chargé de la première partie. « J’ai 92 ans. Ça fait au-dessus de 70 ans que je fais de la comédie. Je sais qu’il y a des humoristes dans la salle ce soir. Watch and learn! » a-t-il lancé.

Durant une quinzaine de minutes, Crest a raconté des anecdotes sans queue ni tête sur le monde du show-business. Une première partie franchement drôle qui a parfaitement mis la table à l’arrivée de Daniel Grenier.

Sans tambour ni trompette, l’humoriste vedette de la soirée s’est amené sur la scène du Club Soda avec sa guitare. « Merci beaucoup tout le monde d’être là. Ça va bien? Je vais commencer tranquillement et à un moment donné, la chaîne va débarquer. Pas vrai, elle est débarquée depuis longtemps. Bon voyage! »

Pendant un peu plus d’une heure, Daniel Grenier nous a servi des gags tous plus niaiseux les uns que les autres, presque toujours accompagnés d’objets. Il a ainsi utilisé des poupées, des animaux en plastique, une mini-moto et on en passe.

MARIO BEAUREGARD/AGENCE QMI

Pas pour un jeune public

Il ne faudrait toutefois pas s’y méprendre. Même si son humour est souvent bon enfant, Daniel Grenier ponctue son spectacle de nombreux gags « trash » qui ne s’adressent pas à un jeune public. Les parents qui voudraient amener leurs enfants voir Jaune doivent donc être avertis.

Durant le spectacle, certains des gags de Daniel Grenier n’ont pas toujours fonctionné, mais l’entrain et la bonne humeur de l’humoriste étaient si grands que le public riait tout de même avec lui.

Puisque la grande majorité des gags sont visuels, il est primordial d’être assis près de la scène. Au fond du parterre du Club Soda, on a ainsi perdu quelques blagues qui utilisaient des objets trop petits.

Daniel Grenier ne se le cache pas. Il passe volontairement « du coq à l’âne » dans son spectacle. Et c’est probablement ce qui en fait son charme. Oui, un metteur en scène pourrait sûrement encadrer un peu mieux la proposition, mais on risquerait peut-être de perdre la couleur (jaune) qui fait de Daniel Grenier un humoriste qui se démarque de ses pairs.

Daniel Grenier sera en spectacle les 17-18 mai au Théâtre Petit Champlain de Québec. Pour toutes les dates : danielgrenier.ca.