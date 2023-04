Le Crab Fest

Photo fournie par SFL

Ce souper-bénéfice prestigieux, où les convives sont invités à réseauter et à déguster du crabe frais dans une ambiance unique en collaboration avec la Fondation SFL Cité de Montcalm, se tient ce soir au Terminal de croisière du Port de Québec. André Langlois (photo), président chez SFL Gestion de patrimoine, a accepté la présidence d’honneur de la soirée, dont les profits permettront de bonifier les programmes de répit offerts par Adaptavie en ajoutant un accompagnement psychosocial professionnel. Ces services permettent à plus de 120 familles de Québec, ayant un enfant avec des besoins particuliers, d’obtenir un moment de pause et de prévenir ainsi l’épuisement.

La Fondation Madeli-Aide pour l’éducation, qui a pour mission de promouvoir les études auprès des jeunes des îles de la Madeleine, sera de retour pour une 25e année avec son fameux Souper au homard des Îles-de-la-Madeleine sur un bateau, le mardi 23 mai, à bord du AML Louis Jolliet au quai Chouinard du Port de Québec. Vous pourrez donc déguster des produits frais de la mer (homard des Îles à volonté et vin pendant le repas) tout en soutenant les jeunes Madelinots dans leur parcours scolaire et leur désir de réussir. https://www.madeli-aide.org/ pour acheter vos billets ou le 514 208-1212.

Le conseil d’administration du Patro de Charlesbourg m’annonce la nomination d’Isabelle Couture-Hébert (photo de gauche) à titre de directrice générale. Elle succède ainsi à Carolle Pelletier (photo de droite) qui quitte son poste des 35 dernières années pour une retraite bien méritée. Mme Couture-Hébert est native de Charlesbourg. Gestionnaire multidisciplinaire, elle a complété un EMBA à l’Université Laval et possède plus de 10 ans d’expérience dans la gestion d’OBNL. Elle entre officiellement en fonction aujourd’hui.

Depuis 1973, Tel-Aide Québec et ses centaines de bénévoles offrent de l’écoute active, confidentielle et gratuite à toute personne ressentant le besoin de se confier. En 50 ans, Tel-Aide Québec a formé plus de 1500 bénévoles à l’écoute active qui, à leur tour, ont répondu à plus 500 000 appels provenant de la Capitale-Nationale, du Bas-Saint-Laurent, de la Gaspésie et des Îles-de-la-Madeleine. De nombreux acteurs de l’écoute, de la santé et des services sociaux se sont réunis hier au Yacht-Club de Québec pour célébrer ce 50e anniversaire d’existence et d’engagement et découvrir la nouvelle image de marque de l’organisme qui illustre le slogan de l’organisme : « En parler, ça fait du bien. » Sur la photo, le président, Michel Lapointe, et la directrice générale, Johanne Perreault, devant la nouvelle image de marque de Tel-Aide Québec.

L’honorable J. Michel Doyon (photo de gauche), lieutenant-gouverneur du Québec depuis le 24 septembre 2015, 80 ans... Samuel Poulin (photo de droite), député de Beauce-Sud (CAQ), adjoint parlementaire au premier ministre, volet jeunesse, 32 ans... Carmen Electra, actrice de télé et de cinéma, 51 ans... Isabelle Brouillette, comédienne et actrice québécoise, 54 ans... Pierre Dolbec, président de Dolbec International, et maire de Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier, 70 ans... Rémy Trudel, homme politique québécois (1996-2003), 75 ans... Julien Poulin, comédien et acteur québécois, 77 ans.

Le 20 avril 2022 : Robert Alan Morse (photo), 91 ans, acteur américain connu pour ses performances sur scène et à l’écran... 2020 : Tom Lester, 81 ans, comédien américain dans la comédie télévisée Les arpents verts (Eb Dawson)... 2019 : Jacqueline Saburido, 40 ans, militante vénézuélienne et survivante de brûlures, qui faisait campagne contre l’alcool au volant... 2017 : Paul Hébert, 92 ans, homme de théâtre et cofondateur du Trident en 1970... 2016 : Maxim Arsenault, 36 ans, skieur extrême professionnel... 2014 : Rubin « Hurricane » Carter, 76 ans, ancien boxeur américain... 2011 : Jérôme Lemay, 77 ans, ancien membre du duo Les Jérolas... 2010 : André Chouinard, 84 ans, ex-DG chez Montcalm Automobiles et propriétaire de Chouinard Automobiles... 2009 : Gérard Gendreau, 84 ans, ex-maire de Saint-Gédéon (Beauce)... 1992 : Benny Hill, 67 ans, The Benny Hill Show.