Le site Buzzfeed News, symbole des nouveaux médias d'internet va fermer

Le site BuzzFeed News va fermer dans le cadre d'un plan d'économies de sa maison mère, qui avait racheté le HuffPost en 2020, a annoncé jeudi la direction du groupe, signant l'échec d'un symbole des nouveaux médias de l'ère internet.

«Nous réduisons nos effectifs d'environ 15% aujourd'hui... et nous entamons le processus de fermeture de BuzzFeed News», la déclinaison pour les infos du site de divertissement BuzzFeed.com a écrit le directeur général de BuzzFeed, Jonah Peretti, dans un mémo adressé au personnel, dont l'AFP a eu connaissance.

«Alors que des licenciements ont lieu dans presque toutes les divisions, nous avons déterminé que l'entreprise ne peut plus continuer à financer BuzzFeed News en tant qu'organisation autonome», a ajouté M. Peretti.

15% des effectifs représente environ 180 employés pour BuzzFeed, qui en compte quelque 1200.

L'action BuzzFeed perdait plus de 20% jeudi à la Bourse de New York après l'annonce.

«Le HuffPost», un ancien concurrent racheté par BuzzFeed en 2020, «et BuzzFeed.com ont indiqué qu'ils allaient ouvrir un certain nombre de postes aux membres de BuzzFeed News», a précisé Jonah Peretti.

«À l'avenir, nous aurons une seule marque d'information, HuffPost, qui est rentable et dont l'audience directe sur la page d'accueil est fidèle», a-t-il ajouté.

Prix Pulitzer

Lancé en 2006, BuzzFeed est considéré comme la référence de la nouvelle génération de sites d'information gratuits noyés de pop culture et construits sur les réseaux sociaux, dont le modèle économique était quasiment entièrement appuyé sur la publicité.

BuzzFeed News, une déclinaison consacrée seulement à l'information et à l'investigation, avait pris son envol dans un second temps.

Elle a remporté en 2021 son premier prix Pulitzer, la récompense la plus prestigieuse du journalisme, dans la catégorie international, pour une enquête sur des camps de détenus de musulmans en Chine.

L'annonce de la fermeture a lieu dans un contexte tendu aux États-Unis pour tous les médias, sur fond de baisse des investissements publicitaires. Durant l'hiver 2022-2023, des plans de licenciements sont intervenus chez CNN, NBC ou dans les rédactions du groupe Vox Media, propriétaire des sites Vox, The Verge, ou du New York Magazine.

Jonah Peretti a ainsi évoqué «le nombre incalculable de défis» auxquels sa société a été confrontée, notamment la pandémie, mais aussi «une récession technologique, une économie difficile, un marché boursier en baisse, un freinage du marché de la publicité numérique et des changements constants en termes d'audience et de plateformes».

Il a aussi pointé un marché des Spac, ces véhicules financiers cotés pour fusionner avec des sociétés souhaitant entrer en Bourse, «en perte de vitesse qui a généré moins de capitaux».

Mais le co-fondateur et patron de BuzzFeed a reconnu qu'il aurait pu «mieux gérer» ces changements et «mis du temps à accepter que les grandes plateformes ne fourniraient pas la distribution ou le soutien financier nécessaires pour soutenir un journalisme de qualité, gratuit et conçu pour les réseaux sociaux».