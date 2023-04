Les Autochtones et moi

On ne peut pas s’intéresser à l’histoire du Québec sans se plonger dans les cultures du continent qui préexistaient aux Européens.

Pour cette raison, au fil des décennies, j’ai visité des réserves de 10 des 11 nations amérindiennes sur le territoire québécois. Et je compte bien visiter la 11e d’ici peu, question de dire que je n’ai oublié personne !

La grande erreur du nationalisme des Canadiens français d’après la Conquête a été d’oublier que la Nouvelle-France, qu’ils aimaient à idéaliser, reposait essentiellement sur une incroyable et vaste alliance franco-amérindienne avec pratiquement toutes les nations autochtones du nord du continent (contre l’Angleterre).

Dans mon livre La Mémoire qu’on vous a volée, qui s’est quand même écoulé à 12 000 exemplaires, je raconte cette tragédie que fut ce divorce franco-amérindien au 19e siècle.

Critiques injustes

Tout ça pour dire que j’en ai assez d’entendre, dès qu’il est question de la crise d’Oka en 1990, que j’aurais en quelque sorte incité à la haine.

Parce que je refusais de fermer les yeux sur le fait que les Warriors armés jusqu’aux dents tenaient leur communauté en otage, certains aiment à croire que j’étais anti-autochtone.

Quand, dans un documentaire, la réalisatrice Alanis Obomsawin plaque des extraits de ma voix sur des images de gens qui lancent des pierres sur des autos de Mohawks, ça induit l’auditeur à croire que j’aurais provoqué cet épisode disgracieux... alors que je n’étais pas en ondes et que j’ai découvert cet incident à la télé comme tout le monde.

Quand mon collègue, le sympathique chef d’antenne Michel Jean, dont j’ai lu et aimé certains romans, parle de moi comme si je méprisais la culture amérindienne, je suis déçu...

Apparemment, à force de répéter que Gilles Proulx n’aime pas les Autochtones, on finit par le croire, et ce, malgré mon amitié avec Billy Two River (récemment décédé), feu Max Gros-Louis, Jean Jolicœur et Konrad Sioui.