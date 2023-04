Les députés doivent rejeter l’augmentation de salaire, estime la Fédération canadienne des contribuables

La Fédération canadienne des contribuables demande aux parlementaires québécois de rejeter les augmentations salariales proposées mercredi par un comité chargé de réviser le salaire de base des députés.

«Il est inacceptable que les politiciens puissent s’accorder une telle augmentation de salaire alors que les contribuables peinent à joindre les deux bouts face à la hausse du coût de la vie», a déclaré d’emblée Nicolas Gagnon, directeur Québec de la Fédération canadienne des contribuables (FCC) par communiqué.

«Nous invitons les députés à faire preuve de leadership en rejetant une augmentation de salaire inabordable.»

Rappelons que mercredi, un comité chargé d’étudier la question de la rémunération des députés a plaidé pour que le salaire de base des élus augmente de 30 000 $ par année. Ainsi, en suivant cette recommandation, l’indemnité annuelle de base des députés passerait de 139 745 $ à 169 950 $. Le salaire de base du premier ministre, qui est actuellement de 208 200$ passerait lui à 270 120 $, et la rémunération des ministres passerait e 177 732 $ à 230 591 $.

«Avec un salaire à six chiffres, les membres de l'Assemblée nationale ont un salaire plus élevé que celui de 92 % des Québécois, a affirmé M. Gagnon. Il est inadmissible qu'ils puisent dans les poches des contribuables pour se remplir les leurs, alors que les familles ont du mal à payer leur épicerie et leur loyer.»

La FCC souligne également que les politiciens de provinces comme la Colombie-Britannique et la Nouvelle-Écosse «ont écouté le gros bon sens» en gelant leurs salaires. «Nous exigeons que nos politiciens au Québec fassent de même», a indiqué M. Gagnon.