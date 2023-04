Les raccourcis malhonnêtes d'Haroun Bouazzi

Lundi, le député de QS Haroun Bouazzi mettait en ligne une vidéo invitant le Québec à ne pas « se rendre complice du régime d’apartheid en Israël-Palestine ».

L’association entre Israël et l’Afrique du Sud de jadis est un classique des fanatiques, des antisémites, des islamistes et des ignorants qui parlent trop vite.

Son vrai but est de délégitimer Israël, en l’associant à un État raciste, pour mieux l’isoler.

Rappel

On peut très bien critiquer certaines politiques d’Israël, mais la comparaison entre la population arabe d’Israël (20 % de la population) et les Noirs de l’ex-Afrique du Sud est grotesque.

En Israël, les Arabes votent aux élections, siègent au Parlement, siègent à la Cour suprême, constituent 20 % de tous les médecins et 17 % de tous les étudiants universitaires de 1er cycle... malgré les roquettes que le Hamas fait pleuvoir.

Oui, il y a la douloureuse question des territoires palestiniens et des nouvelles implantations, que des tas d’Israéliens eux-mêmes critiquent.

Il arrivait quoi, aux Noirs qui critiquaient jadis l’apartheid ?

Évidemment, dans ces territoires sous administration palestinienne, la démocratie fleurit tellement que Mahmoud Abbas, qui étire depuis 15 ans son mandat de 4 ans, annule les élections chaque fois qu’il craint de les perdre, et le Hamas se sert de Gaza comme base de ses opérations militaires.

Israël est loin d’être parfait, mais vous pensez que c’est facile d’être entouré de régimes qui veulent votre destruction et qui ont des alliés au sein de votre propre société ?

Deux peuples aiment la même terre, et ils n’arrivent pas à se la partager pour y faire coexister deux États souverains.

Rien à voir avec la vieille Afrique du Sud, régime unitaire, totalement illégitime, au racisme couché dans des lois.

Israël ne se résume pas au gouvernement Netanyahou pas plus que les États-Unis se résument à Trump.

Si le leadership palestinien, qui refusa un État trop petit à son goût en 2000 et en 2008, reconnaissait le droit d’Israël d’exister en paix, les durs de Netanyahou n’auraient pas autant de succès aux élections.

Mais faut-il s’étonner des raccourcis malhonnêtes du député de QS ?

Infiltré

En 2015, l’arrondissement d’Outremont avait annulé une location de salle à l’Académie de la charia, la MISHKA, qui recevait pour l’occasion les imams Assawy et Shahin.

Le premier invite au djihad contre l’Occident et défend la mutilation génitale des femmes et le viol marital.

Le second prône que les musulmans désobéissent aux lois occidentales.

Bouazzi disait se dissocier de l’intégrisme, mais estimait que la décision d’Outremont n’était pas « démocratique », pas « acceptable », et nous faisait « sortir de l’État de droit ».

Plus récemment, au printemps 2021, lors du conflit entre le Hamas et Israël, quand des antisémites défilèrent à Montréal hurlant « Sales Juifs » et « Mort à Israël », tous nos partis appuyèrent une motion dénonçant l’antisémitisme... sauf QS.

Je demandais l’autre jour si QS n’était pas carrément infiltré par les islamistes-. Je crois que j’ai ma réponse.

Vous voulez d’autres exemples ?