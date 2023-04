Les Rangers dans le siège du conducteur

Sans complexe au Prudential Center, les Rangers de New York ont pris une avance de 2 à 0 dans leur série face aux Devils du New Jersey en l’emportant 5 à 1, jeudi.

C’est un résultat presque inespéré pour la troupe de Gerard Gallant, qui a encore une fois dominé la bataille de la rivière Hudson. Patrick Kane, Adam Fox et Chris Kreider ont été aux avant-postes de ce gain décisif.

Tirant de l’arrière 1 à 0 après 20 minutes de jeu, les Blueshirts ont retroussé leurs manches en période médiane.

Vladimir Tarasenko a d’abord nivelé la marque à l’aide de son lancer des poignets dévastateur, ne donnant aucune chance à Vitek Vanecek.

Le capitaine Kreider, meilleur buteur de l’histoire des Rangers en séries éliminatoires, en a ajouté en faisant dévier un tir de Kane en attaque massive.

Kreider et Kane ont démontré une fois de plus leur complicité grandissante avant la fin de la période. L’ex-gloire des Blackhawks de Chicago a servi une puissante remise à Kreider, qui a habilement redirigé la rondelle vers le fond du filet.

Sur cette réussite, Fox est devenu le deuxième joueur de l’histoire du circuit - après un certain Wayne Gretzky - à obtenir six mentions d’aide ou plus lors des deux premiers matchs d’une série.

Kane a couronné son excellent match en servant une tasse de café à deux défenseurs adverses avant de déculotter Vanecek en échappée, en troisième période.

Kaapo Kakko a enfoncé le dernier clou dans le cercueil de la troupe de Lindy Ruff.

Erik Haula avait quant à lui ouvert la marque en première période, en avantage numérique.

Par ailleurs, Yegor Sharangovich et Brendan Smith avaient respectivement pris la place de Jonas Siegenthaler et Jesper Boqvist dans l’alignement des Devils.

L’équipe du New Jersey pourrait se retrouver au pied du mur dès samedi, lorsqu’elle visitera l’imposant Madison Square Garden.