L’intelligence artificielle, qui a récemment généré des chansons de Drake et The Weekend, est aussi en train de bouleverser l’industrie de la musique au Québec

De nouvelles chansons de Drake et The Weeknd générées par l’intelligence artificielle ont bousculé l’industrie de la musique à la grandeur de la planète, ces derniers jours. Au Québec, on n’échappe pas à cette nouvelle technologie qui comporte plusieurs avantages, mais aussi certains aspects inquiétants.

L’intelligence artificielle est présente dans l’industrie de la musique depuis déjà plusieurs années. Le réalisateur Connor Seidel (Half Moon Run, Les sœurs Boulay) mentionne en avoir fait l’expérience pour la première fois il y a déjà dix ans.

« Nous avions un logiciel qui créait des algorithmes qui suggéraient des pièces que les utilisateurs pouvaient aimer », dit-il.

D’abord intéressé par cette technologie, il a décidé de s’en éloigner peu à peu, car il se posait des questions éthiques.

« C’est intéressant et épeurant à la fois, dit-il. Je me demande si je devrais m’en servir pour des sessions d’écriture. Mais ça m’apparaît juste comme étant de la tricherie. C’est la portion épeurante. »

L’autrice-compositrice Andréanne A. Malette déclare être assez réticente par rapport à la technologie en art. « L’aspect artisan, à mon sens, est déjà ébranlé avec les instruments midi et les banques de son. En fait, utiliser ces techniques devient carrément une autre forme de talent que celui d’être musicien à proprement parler. »

Elle va même jusqu’à suggérer un nouveau terme pour ceux qui utilisent uniquement de nouvelles technologies pour créer. Au lieu d’artisans, on pourrait parler d’« artifisants ».

Avantages nombreux

Pour Jean-Cimon Tellier, de la compagnie de disques Duprince, et aussi membre des groupes Gazoline et Le Couleur, l’industrie musicale ne devrait pas se mettre la tête dans le sable « en se disant que l’intelligence artificielle ne va jamais remplacer nos bons auteurs-compositeurs-interprètes qui ont une âme et un cœur ».

Selon lui, d’ici un an un deux, cette technologie aura pris énormément de place dans la production. « Les avantages sont tellement nombreux et clairs. C’est plus rapide et plus efficace au niveau des coûts. Ce qui nous empêche de foncer là-dedans, c’est la morale et nos valeurs. »

La musicienne Gabriella a fait appel à l’intelligence artificielle pour générer le visuel de la pochette de son plus récent mini-album, Echoes of Dreams.

« Il y avait un autre personnage, une dame avec une robe rouge. J’ai engagé quelqu’un pour changer le personnage et ajouter quelque chose qui me ressemble avec une robe blanche. C’est un hybride d’intelligence artificielle et de graphisme humain. [...] J’avoue que je n’aurais jamais été aussi satisfaite avec un humain et je n’aurais jamais trouvé l’inspiration. Moi, je fais de la musique et je n’ai jamais été bonne pour imaginer du visuel. C’est un coup de pouce. Ça a comblé mes lacunes artistiques. »

Image fournie par Gabriella

Le réalisateur et directeur musical Jonathan Dauphinais mentionne utiliser depuis quelques années des ressources en intelligence artificielle, comme LANDR et iZotope, pour chacun de ses projets, principalement pour de la musique à l’image.

« Au niveau technique, ça accélère vraiment le rythme de travail, dit-il. Ça te permet d’avancer dans ta production. C’est comme quelqu’un qui avait un tournevis et qui a maintenant une perceuse. C’est vraiment juste un outil. [...] Au niveau créatif, ce n’est pas intéressant parce que l’intelligence artificielle n’est pas encore capable d’arriver à un résultat original. Ça génère du contenu connu, jamais inédit. »

Avec la collaboration de Cédric Bélanger.

Les chansons créées par l’intelligence artificielle seront-elles poches?

Cédric Bélanger

Doit-on craindre une épidémie de fausses chansons générées par l’intelligence artificielle ? Oui, croit un professeur de l’Université Laval qui s’intéresse de près à ces nouveaux outils qui affolent le milieu artistique.

Selon Stéphane Hamel, le danger est double. Premièrement, que la musique produite par les robots soit ennuyeuse.

« L’intelligence artificielle a été entraînée sur tellement de choses que si on lui pose des questions, il nous donne la moyenne des résultats. Par exemple, si on lui demande une chanson d’amour, il va s’inspirer de toutes les chansons d’amour et on va probablement être inondés de chansons poches parce qu’elles auront été inspirées des mêmes thématiques. »

Il y a aussi la notion de droits d’auteur. Le meilleur exemple étant les fausses chansons de Drake et The Weeknd mises en ligne.

« Le gérant d’artiste a eu raison de demander aux plateformes que cette musique soit retirée. Il y avait une appropriation d’un artiste précis. Ça devient du plagiat », argumente M. Hamel.

C’est différent si l’intelligence artificielle est utilisée par un artiste comme un outil, au même titre qu’un instrument de musique ou un pinceau, pour créer une œuvre, avance le professeur.

« L’habileté de bien l’interroger et lui donner les bonnes indications, est-ce que c’est ça l’art ? Est-ce que c’est ça qui fait la distinction entre toi et moi qui faisons une chanson pop ou quelqu’un qui est vraiment un génie et qui fait quelque chose que personne n’avait fait avant ? » soumet Stéphane Hamel.