Marchand ne croit pas que la CAQ abandonnera le 3e lien

BORDEAUX | Le maire de Québec ne croit pas que la CAQ tente de gagner du temps pour abandonner éventuellement la portion transport en commun du troisième lien, mais constate que beaucoup de travail reste à faire.

De Bordeaux, où il se trouve en mission jusqu’à samedi, le maire a suivi les développements autour du troisième lien, avec l’annonce officielle faite par la ministre des Transports, Geneviève Guilbault, de l’abandon du tunnel autoroutier.

Plusieurs données inconnues

Le fait qu’on ignore encore le tracé, le mode de transport qui y circulera, les coûts, l’échéancier et le financement d’un tunnel unique réservé au transport en commun en fait sourciller plusieurs. Malgré tout, M. Marchand affirme : «je ne pense pas qu’on parte d’une page blanche complète, mais je pense qu’il y a beaucoup de choses à construire», a-t-il réagi, en entrevue au Journal.

«Ça ne me dérange pas. Tant mieux que la ministre se donne du temps pour dire quel est le meilleur mode qu’on peut mettre là-dedans.» Mais contrairement à son prédécesseur, Régis Labeaume, il ne croit pas que la CAQ tente d’acheter du temps dans le but d’abandonner ce qui reste du projet.

«Je pense qu’elle [Geneviève Guilbault] est sincère dans cette idée d’y mettre du transport collectif pour déplacer des gens de centre-ville à centre-ville.»

Pour lui, la région de la Capitale-Nationale a tout à gagner de se doter d’un lien en transport en commun structurant interrive. Et ce même si la culture de l’utilisation du transport collectif n’est pas très implantée à Lévis. «Il y a des gains énormes, pas juste en allégeant la congestion, mais aussi des gains en potentiel économique.»

Penser à long terme

Il faut penser à long terme, dit-il, puisque le tunnel n’est pas prêt d’apparaître dans le paysage s’il est construit. «Dans 8, 10 ans, il y aura plus de gens qui vont habiter dans la région. Si on n’offre pas ces modes de transports, c’est plus de gens en congestion, plus de gens sur nos routes.»

Il est convaincu que les Lévisiens adopteraient un mode de transport efficace, rapide, confortable. Il n’a pas fait de secret cette semaine de sa préférence pour un tramway dans le tunnel.

Et le tramway?

Et aux détracteurs du tramway qui affirment que si les études d’achalandage ne justifient pas un troisième lien, il devrait en être de même pour le tramway, le maire réplique que «ça n’a pas rapport». «Les études d’achalandage du tramway démontrent que 50 % de plus de gens vont prendre le transport collectif grâce au tramway.» Celles-ci tenaient compte du télétravail, rappelle le maire.

«En plus, on regarde partout où des tramways ont été mis en place, et nos études sont conservatrices en termes d’achalandage. Bordeaux a eu plus d’achalandage que prévu. Le Havre aussi. Ils ont augmenté la sécurité routière, ils ont apaisé les quartiers. On le voit, on était ici à Bordeaux dans un axe réservé au tramway et le quartier était apaisé.»

Photo Stéphanie Martin

Le maire de Québec, Bruno Marchand, accompagné d’une délégation de la capitale et de représentants de Bordeaux, a parcouru les rues piétonnes de la ville historique.