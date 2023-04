MLS: Maxime Crépeau remonte la pente

La journée du 5 novembre 2022 restera à jamais gravée dans la mémoire de Maxime Crépeau. C’est la journée où il a remporté la Coupe MLS et où il a vu s’envoler en fumée ses chances de participer à la Coupe du monde qui devait s’amorcer deux semaines plus tard au Qatar.

Alors que le match était à égalité 2 à 2 en prolongation, le gardien québécois qui porte les couleurs du Los Angeles FC a fait une sortie audacieuse pour freiner Cory Burke, de l’Union de Philadelphie, qui fonçait seul vers un ballon qui traînait dans la moitié de terrain de L.A. à la 116e minute.

Crépeau est entré durement en contact avec l’attaquant adverse. Il est parvenu à le freiner, mais sa jambe droite a tout encaissé et s’est fracturée.

« Il y a eu l’impact et à la seconde où c’est arrivé, j’ai vu ma jambe et j’ai vite compris que mon match était terminé. La douleur est arrivée cinq ou six secondes après l’impact », confie-t-il au bout du fil.

Pour la petite histoire, Philadelphie a ensuite pris les devants dans les arrêts de jeu de la prolongation et Gareth Bale a provoqué la séance de tirs au but en marquant à la 128e minute du match, quelques secondes avant le sifflet final.

Réapprendre

Un peu plus de quatre mois après cette atroce blessure, Crépeau va très bien même s’il est encore loin de revenir au jeu.

« Je suis en pleine réhabilitation. C’est un méchant processus. C’est rock’n’roll depuis quatre mois, mais ça va bien. J’ai dû réapprendre à utiliser ma jambe. Le premier mois, j’étais dans une botte avec des béquilles afin que les os se maintiennent ensemble. »

Après avoir recommencé à marcher au cours du deuxième mois, Crépeau a entrepris une sorte de chemin de croix vers le retour à la santé.

« J’ai fait plus de réhabilitation au troisième mois et récemment, j’ai recommencé à courir, sans toutefois mettre 100 % de mon poids sur ma jambe. Je saute, mais les muscles sont en train de reprendre de l’élasticité et de la force. »

« Il faut pousser plus fort que le confort et que ce que le corps veut endurer. Il faut toujours que je sois en contrôle de mes mouvements. Je dois être très à l’écoute de mon corps », raconte le gardien.

Crépeau a horreur de l’immobilisme, il aime que les choses avancent, alors même s’il a gardé le moral depuis la blessure, il doit se battre contre son impatience.

C’est d’autant plus confrontant qu’il n’a aucune idée de quand il sera en mesure de rejouer régulièrement.

« Après l’opération, les médecins ne m’ont pas donné de date ou d’objectif pour un retour au jeu. L’horizon était de quatre à six mois seulement pour que la fracture soit guérie. Après quatre mois, tout est beau à cet égard. C’est encore trop tôt pour que j’aie une date, mais il faut que je sois encore un petit peu patient. Ce n’est pas facile, c’est le défi de ma carrière la patience. Je l’ai aussi vécu quand j’étais avec l’Impact. »

Déception

Après l’ivresse de la victoire, Crépeau s’est heurté à la réalité quand il a vu certains de ses coéquipiers et surtout ses amis de l’équipe nationale canadienne prendre le chemin de Doha pour la Coupe du monde.

Il passait alors à côté de son rêve. À 28 ans, dans la fleur de l’âge, c’était dur à avaler.

« J’ai bien vécu la première semaine après la blessure malgré la douleur physique, j’étais sur un gros high après la victoire. La deuxième semaine a été difficile parce que même si la douleur est partie, tout ce dont j’entendais parler c’était la Coupe du monde et je voyais tout le monde qui se préparait. »

Comme il a une foi inébranlable et qu’il devrait se remettre complètement de cette mésaventure, il entend bien être en poste en 2026, quand le tournoi sera présenté en Amérique du Nord, notamment au Canada.

« J’aurai 32 ans, je me suis promis à moi-même que ça serait mon année. »

Et si c’était à refaire, est-ce qu’il se relancerait dans un duel aussi dangereux avec Cory Burke ?

« Je joue de cette manière, peu importe le moment de la saison. J’y allais pour gagner le ballon, mais j’ai perdu mon duel et c’est moi qui ai encaissé le pire du choc. »