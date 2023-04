Phillip Danault, la kryptonite de Connor McDavid

Jusqu’ici, la série opposant les Kings de Los Angeles aux Oilers d’Edmonton ressemble étrangement à celle du printemps 2022 et si la bande de Connor McDavid peine à distancer ses rivaux, c’est en partie à cause de la performance de Phillip Danault et de son trio.

À la suite d’un gain de 4 à 2 des Oilers, mercredi, le duel de premier tour est à égalité 1 à 1 et si la tendance se maintient, les deux formations pourraient nécessiter sept rencontres pour trancher le débat, comme ce fut le cas un an auparavant, quand la formation albertaine a difficilement eu le dessus. Aussi, malgré son talent offensif, Edmonton a bien failli se retrouver les mains vides après deux parties disputées à domicile.

Effectivement, la troupe de l’entraîneur-chef Jay Woodcroft a échappé une avance à chaque fois, sauf qu’elle a repris le contrôle pour gagner, mercredi, contrairement à l’affrontement précédent. Et la ligne formée de Danault, de Trevor Moore et de Viktor Arvidsson a eu son mot à dire. Le premier des trois a d’ailleurs amorcé une remontée des Kings en deuxième période en profitant de son retour de lancer. D’après son pilote Todd McLellan, les autres membres du club devraient s’inspirer du boulot de ce trio.

«Nous avions un bon groupe de joueurs ayant de l’énergie et réellement, c’étaient ceux qui n’en ont jamais manqué. Ils ont ramené la formation sur la bonne voie, a-t-il évalué en point de presse. La ligne de Phil l’avait. Ce n’était pas parfait et ils ont été dominés à quelques occasions, mais leur engagement à continuer de travailler a été nettement plus élevé que celui de certains autres.»

«En deuxième et en troisième période, nous avions le rythme. Nous n’avons pas paniqué, mais nous devons absolument mieux entamer le match, a pour sa part spécifié Danault. Je pense que le caractère était là et nous sommes revenus en force.»

Apprendre de ses erreurs

Dans le camp adverse, les joueurs promettent de ne plus se faire prendre. Ce sera à tous de se montrer vigilants pendant 60 minutes ou davantage, surtout que McDavid a été limité à une mention d’aide par Danault et ses comparses depuis lundi.

«Nous ne souhaitons pas que ça survienne à chaque rencontre, a émis l’attaquant Leon Draisaitl, qui revendique cinq points en séries 2023. Néanmoins, ces situations se produisent souvent en éliminatoires, le vent change de côté et il est plus fort. Il y a plus de hauts et de bas ainsi que de suspense qu'en saison régulière. Il faut revenir à notre jeu et faire les choses de la bonne manière.»