Propriétaire d’un «Toujours Mikes» à seulement 25 ans

Catherine Robillard est la preuve que la détermination est la clé pour atteindre ses rêves. À 25 ans, elle est devenue propriétaire et gérante d’une franchise «Toujours Mikes» à Brossard.

La jeune femme y travaille depuis six ans. Être serveuse et gérante au fil des années lui a permis de voir grandir sa passion pour la restauration. «J’ai réalisé que je suis passionnée du service à la clientèle. Plus on me confiait des tâches de gestion, plus j’accrochais sur la restauration», a-t-elle mentionné, en entrevue à l’émission le Québec Matin.

Auparavant étudiante en enseignement, Catherine a réalisé que les deux métiers se complètent. «C’est le contact avec les gens qui me passionne. Je l’avais avec les jeunes, et maintenant je le retrouve avec mes clients», a-t-elle confié.

Pour son entourage, le fait que Catherine soit propriétaire d’un «Toujours Mikes» à un si jeune âge n’est pas une surprise. «Il y avait énormément de clients qui me disaient: "tu devrais acheter le restaurant ici’" et finalement, me voilà propriétaire !», a-t-elle lancé avec un grand sourire.

Catherine Robillard est toutefois consciente qu’être propriétaire n’est pas toujours facile, mais elle se considère chanceuse d’avoir des proches qui l’encouragent et la soutiennent dans ses rêves.

La jeune restauratrice voit grand : si elle se dit toujours en apprentissage avec son acquisition de Brossard, elle compte néanmoins acheter d’autres Mikes dans le futur.