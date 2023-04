Un crocodile retrouvé décapité sur une plage en Australie

Un crocodile géant de 13 pieds (3,9 mètres) a été retrouvé sans tête sur une plage d’Australie, peu de temps après une série d’attaques de crocodiles contre des humains.

• À lire aussi: Les dents acérées des T-Rex étaient recouvertes par des lèvres, selon une étude

• À lire aussi: Viande produite en laboratoire: des boulettes de viande de... mammouth

Des résidents pensent en effet que la mutilation pourrait constituer un acte de vengeance à la suite d’attaques qu’a connues la côte du Queensland, a rapporté «Live Science».

La cause de la mort du géant demeure nébuleuse, selon le Département d’Environnement et de Science (DES) du Queensland.

La carcasse était dans un tel état de décomposition que le personnel a été incapable de mener une nécropsie. «À cause de l’état de décomposition, on ne peut pas déterminer s’il y a eu une quelconque interférence humaine, a affirmé le DES. Il est possible que la décapitation du crocodile (pré ou post-mortem) soit due à une prédation naturelle.»

Des locaux doutent cependant qu’un autre crocodile ait décapité cet énorme animal et suspectent une mort trophée.

«La déclaration du DES est absolument ridicule», selon Tom Chalmers Hayes, photographe de crocodile et écologiste qui s’est rendu sur la scène. «J’étais près du corps pendant trois heures et il n’y avait absolument aucune trace qui aurait pu laisser penser qu'un autre crocodile aurait tué ce mâle, mais des marques de machette très nettes sont visibles sur le corps et autour du coup, où la tête a été enlevée.»

À cause de sa taille, l’animal est considéré comme «icone», ce qui lui confère une protection plus importante que pour les petits individus. Les herpétologistes, qui étudient les reptiles et les amphibiens, estiment que le prédateur avait entre 30 et 40 ans.

Cette perte pourrait également perturber l’écosystème et la hiérarchie sociale entre les autres crocodiles de la région. Un conflit pourrait survenir entre différents mâles, même si les crocodiles ne sont pas si territoriaux que les scientifiques ont pu le penser. Des conséquences pourraient également se faire sentir sur les proies.

Les crocodiles du Queensland sont revenus de l’extinction depuis les années 1970, quand les chasseurs les tuaient pour leur peau, selon un rapport du DES datant de 2020.

Cette mort arrive après trois attaques, sérieuses mais non fatales, de crocodiles à l’encontre d’humains depuis février.