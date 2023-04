Un match à oublier pour les Twins

BOSTON | C’était un après-midi ensoleillé au Fenway Park, mais la brise ne soufflait tout simplement pas dans le dos d’Édouard Julien et des Twins du Minnesota, jeudi. Résultat : les Red Sox de Boston l’ont emporté par le pointage de 11 à 5.

Rien ne semblait fonctionner pour les Twins. Pour illustrer l’allure du match, résumons le tout dernier jeu.

Avec les buts remplis et deux retraits, en début de neuvième manche, Julien frappe un simple au champ centre et produit un point.

Or, le coureur Max Kepler, qui part du deuxième coussin, se fait prendre bêtement entre le troisième but et le marbre, à la suite d’une mauvaise course. Fin curieuse, à l’image du déroulement de la rencontre.

Plus tôt, c’est une blessure subie par le partant Kenda Maeda qui a grandement nui aux Twins. Le Japonais a dû quitter la rencontre après deux manches, en raison d’une balle frappée avec puissance sur sa cheville gauche.

« La bonne nouvelle, c’est qu’il n’y a pas de fracture, a lui-même commenté l’artilleur nippon, rencontré près du vestiaire des visiteurs. Nous allons y aller un jour à la fois, pour réduire l’enflure. »

Soulagement

L’état de santé de Maeda était la principale préoccupation du gérant Rocco Baldelli après la défaite.

« Nous étions inquiets quand il s’est écrasé au sol, mais quand la douleur s’est estompée, il a pu marcher un peu et c’est positif », a convenu le gérant.

Autre séquence bizarre ayant impliqué Julien : il a bien failli réaliser un attrapé spectaculaire en défensive, au deuxième but, mais la balle est ressortie de son gant à la suite d’un plongeon. Ça se passait en troisième manche et les Red Sox, qui auraient pu avoir les ailes coupées, ont plutôt suivi avec une poussée de six points.

Si la défaite a été créditée à Maeda (0-3), le releveur Emilio Pagan n’a pas fait le travail pour les Twins, permettant six points mérités en une manche et deux tiers.

Julien a aussi connu ses difficultés au bâton, étant retiré trois fois sur des prises. Son simple, en neuvième manche, venait à point. Sa moyenne au bâton est maintenant de ,222, grâce à un rendement de six coups sûrs en 27 présences.

Rappelons d’ailleurs que le Québécois s’était signalé dans une victoire de 10 à 4 des Twins, mercredi soir, avec trois coups sûrs, dont son second circuit en carrière dans le baseball majeur.

« J’ai pu frapper la balle devant moi, le résultat était très bien », a reconnu Julien, à propos de son circuit de 418 pieds aux dépens du lanceur Corey Kluber.

Retour au Minnesota

Maintenant que cette série de trois matchs contre les Red Sox est terminée, Julien et ses coéquipiers effectueront un retour à domicile pour les 10 prochains jours.

Les Nationals de Washington seront ainsi au Minnesota vendredi, samedi et dimanche. Suivront les Yankees de New York et les Royals de Kansas City.