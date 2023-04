Une finale enlevante pour «STAT»

La finale de STAT, jeudi soir, a été aussi enlevante que la saison. Emmanuelle (Suzanne Clément) et Jacob (Lou-Pascal Tremblay) ont fait équipe pour sauver les deux enfants enlevés par leur père, dans une histoire qui s’enlignait pour ressembler, tristement, à celle des petites Norah et Romy Carpentier.

*** Ceux qui n’ont pas encore vu le dernier épisode, soyez prévenus que plusieurs autres détails sont révélés dans cet article. ***

Comme l’un des enfants était victime d’un pneumothorax, après la collision du véhicule de son père avec un autobus et que ce dernier les menaçait avec un couteau de cuisine, Emmanuelle et Jacob ont dû faire une intervention avec les moyens du bord. Après que leur geste eut été couronné de succès et que le père eut été arrêté, Emmanuelle a dit à Jacob: «Je ne sais pas pourquoi la vie tient tant à nous rappeler qu’on fait une bonne équipe».

Mais elle pourrait regretter un jour d’avoir prononcé ces bons mots, car tout de suite après on a fait un retour en arrière au moment où Jacob se présentait à l’appartement d’Emmanuelle. C’est son conjoint François (Daniel Parent) qui lui a ouvert la porte, le soir même où il est tombé du balcon pour trouver la mort... Le décès de François, comme on l’a appris récemment, n’a rien à voir avec un suicide. Est-ce dont à dire que Jacob a balancé François dans le vide? On sait que François avait assisté au suicide du patient de la mère de Jacob, Julie Faubert (Isabelle Brouillette), et qu’elle voulait étouffer l’affaire.

Il faudra patienter jusqu’en septembre pour en savoir davantage sur cette histoire, ainsi que sur Gabriel (Jean-Nicolas Verreault) qui s’est réveillé «miraculeusement» après avoir été débranché.

L’intensité stimule Suzanne Clément

Suzanne Clément a vécu «une énorme année, mais vraiment trippante» à camper l’urgentologue Emmanuelle St-Cyr, a-t-elle dit à l’agence QMI le matin même de la diffusion de la finale. Le naturel de son jeu a été salué, ce qui lui décroche un sourire.

«L’aspect réalisme me passionne beaucoup et c’est un show très stimulant à faire!» a-t-elle souligné.

Stimulant est le bon mot, d’autant plus que son personnage est complexe, ce qui s’avère du bonbon pour elle. Emmanuelle a un passé difficile, teinté par la violence de son père Jacques (Raymond Cloutier); son mari François a été tué et elle aime se mettre en danger, notamment à travers sa sexualité.

Des pages et des pages à mémoriser

Comme si ce n’était pas assez de mémoriser «l’équivalant d’un long métrage chaque semaine», elle a aussi tourné le film Longing l’automne dernier et elle est présentement sur le plateau de la série anglophone The Sticky, d’Amazon Prime, qui met en vedette Guillaume Cyr.

Suzanne Clément a pris 10 jours de vacances à Bali après la conclusion du tournage de STAT et elle se rendra sous peu en Europe pour mettre en boite une série de Netflix dont elle ne peut pas parler pour l’instant.

Pas le temps de chômer pour Marie-Andrée Labbé

Marie-Andrée Labbé ne chôme pas non plus. Elle a écrit seule les 120 épisodes de STAT et, après trois semaines de congé, elle a enchaîné avec les textes de la troisième saison de Sans rendez-vous. Elle prendra quelques jours de repos après cela, puis, début juin, elle commencera à plancher sur les textes de la deuxième saison de STAT, dont le tournage se mettra en branle à la mi-juillet.

Est-ce que la dernière année a été éreintante? «Écrire, c’est ce que je préfère, alors je ne me fais pas violence», a dit l’autrice, admettant vivre avec de la pression chaque semaine et compter beaucoup sur l’expérience de Fabienne Larouche, la script-éditrice et productrice de la quotidienne d’ICI Télé. «On n’est pas tout le temps d’accord, mais on est dans la conversation. Au niveau créatif, c’est toujours dans le mouvement.»

PHOTO COURTOISIE

Elle est aussi grisée par sa relation avec Suzanne Clément. «Suzanne est game de tout. Quand j’ai commencé à voir les scènes, sa compréhension à elle du personnage a donné une couche supplémentaire de profondeur, de complexité et d’intérêt pour moi; je me suis nourrie de son Emmanuelle très énergique, qui est presque toujours en train de sautiller.»

Marie-Andrée Labbé dit «être outillée» pour la prochaine saison et avoir beaucoup de matériel à développer, notamment tout ce qui touche la mort de François.

De nouveaux personnages feront aussi leur apparition. «Il y a certaines histoires qu’on a en banque que j’hésite à raconter pour l’instant parce que j’aurais besoin d’un autre spécialiste. On a constaté qu’il y a de la place pour de nouveaux personnages.»