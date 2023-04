Une grande partie de la fortune d'Elon Musk repose sur SpaceX

La spectaculaire explosion d’une fusée de SpaceX attire l’attention sur cette entreprise américaine à qui le milliardaire Elon Musk doit une bonne partie de sa fortune.

• À lire aussi: [À VOIR] La fusée Starship de SpaceX explose en vol

• À lire aussi: Les politiciens dénudés du badge bleu d’authentification sur Twitter

En mai 2022, un financement de 1,5 milliards $ US a attribué une valeur de 127 milliards $ US (171 milliards $ CA) à l’entreprise aérospatiale que M. Musk a fondée en 2002.

Selon le Wall Street Journal, celui-ci détient environ 42 % de SpaceX, de sorte que sa participation dans l’entreprise vaut 53,3 milliards $ US (72 milliards $ CA).

Il est toutefois possible que la valeur de SpaceX ait fluctué, à la hausse ou à la baisse, depuis l’an dernier.

Dans une note, l’institution new-yorkaise Bank of America souligne que SpaceX et Rocket Lab sont les deux seules entreprises qui ont prouvé, pour l’instant, qu’elles pouvaient effectuer de façon «fiable et constante» des lancements de fusées.

Subventions de Québec

Notons que le gouvernement Legault pourrait verser jusqu’à 137 millions $ à Starlink, une filiale de SpaceX, pour brancher à internet les Québécois vivant en régions éloignées.

La plus grande partie de la fortune d’Elon Musk est évidemment attribuable au constructeur de voitures électriques Tesla. En date de jeudi, la participation de l'entrepreneur dans l'entreprise, qui s'élève à environ 13,4 %, vaut près de 69 milliards $ US (93 milliards $ CA). Le titre de Tesla a reculé de plus de 10 % jeudi, les investisseurs s’inquiétant de la guerre de prix déclenchée par M. Musk.

En incluant ses autres avoirs, qui comprennent notamment ses investissements dans le réseau social Twitter et la jeune pousse Broring Company, la fortune d’Elon Musk est évaluée à 173 milliards $ US (233 milliards $ CA), selon Forbes.

Après avoir trôné pendant plusieurs mois au sommet du palmarès des milliardaires du monde, M. Musk a récemment dû céder sa place au Français Bernard Arnault, bâtisseur du géant du luxe LVMH, dont la richesse s’élevait à près de 242 milliards $ US (326 milliards $ CA), jeudi.