22 avril, jour de la Terre: une grande journée de mobilisation et... d’hypocrisie

Le jour de la Terre est l’occasion de se rassembler pour brandir haut et fort notre volonté collective de changer l’ordre des choses pour mieux protéger la nature et l’avenir de l’humanité. Malheureusement, il est aussi instrumentalisé. L’hypocrisie de nos dirigeants qui lancent de belles paroles sans lendemain nous rend cyniques et fatalistes.

Les problèmes s’accumulent. L’arsenic de la Horne, les déchets dangereux de Stablex, le refus de sortir le gaz des bâtiments, le caribou qui est menacé d’extinction, la pollution de Ciment McInnis, pour ne nommer que ceux-là, ont tous le même dénominateur commun: la cupidité des dirigeants des compagnies doublée de la complicité des élus.

La cupidité des pollueurs est à l’origine de la crise climatique

La cupidité du 1% qui s’ultraenrichit est à l’origine de la crise climatique. Elle a conduit à une exploitation à outrance des territoires en détruisant tout sur son passage: les forêts, la faune et la flore, les cours d’eau et même l’air qu’on respire. Le tout pour augmenter une fortune déjà indécente cachée dans des paradis fiscaux.

La complicité du gouvernement de la CAQ en renfort aux pollueurs

Pour des raisons obscures, le gouvernement de la CAQ préfère enrichir les pollueurs plutôt que de protéger la santé des citoyens et du territoire. C’est tellement évident dans le dossier de la Horne.

Les élus ont tout à fait le pouvoir de dire non aux demandes insensées des lobbys. Ils auront alors à faire face au chantage des emplois et aux menaces de fermeture. Et c’est là que l’expression «se tenir debout» prend tout son sens. Leur travail est de répondre du tac au tac et d’avoir un plan B pour les travailleurs.

À l’époque des Lesage et Lévesque, jamais il n’aurait été possible de nationaliser l’électricité ou de mettre sur pied la SAAQ si les élus ne s’étaient pas tenus debout devant les plus puissants lobbys. Que s’est-il passé pour que nos élus perdent de vue le sens du bien commun?

La timidité des partis d’opposition PLQ, QS et PQ, une aubaine pour les pollueurs

Et que dire de la timidité des partis d’opposition à l’Assemblée nationale, que ce soit le PLQ, le PQ ou QS? Ils dénoncent à grands cris, mais ils ne sont jamais prêts à aller jusqu’au bout. Encore ici, le dossier de la Horne est révélateur. Aucun parti n’a eu le courage de faire face au chantage de la Horne, qui menace de fermer si elle doit se conformer. En promettant de garder l’usine ouverte, comme même l’a fait QS, ils s’écrasent lamentablement et perdent tout rapport de force. Les dirigeants de Glencore ne le savent que trop bien.

Avoir le courage de changer l’ordre des choses

Pour agir véritablement pour la justice climatique, il faudra aller plus loin que des marches et des manifestations. Il faudra opérer un changement radical sur le plan politique. Il faudra choisir des élus qui se tiendront debout afin de sortir du Canada pétrolier et faire en sorte que le nouvel État du Québec soit non pas au service de la cupidité des pollueurs comme c’est le cas aujourd’hui, mais bien au service du bien-être collectif et de la nature. Au Québec, nous avons tout ce qu’il faut pour réussir: l’électricité verte, l’expertise, un immense territoire, il ne nous manque que la volonté politique. Il ne tient qu’à nous de choisir de nous réapproprier le pouvoir de la démocratie laissé depuis trop longtemps entre les mains des valets des pollueurs!

Martine Ouellet, cheffe de Climat Québec