Agression sexuelle dans l’armée: «J’ai eu plus de séquelles de la cour martiale que de l’agression», Stéphanie Raymond

Contrairement à la mairesse de Longueuil, Catherine Fournier, qui a confié s’être sentie «globalement accompagnée» par la justice dans le cadre de son agression sexuelle, Stéphanie Raymond, victime d’agression sexuelle au sein des Forces armées canadiennes en 2011, s’est sentie, elle, «peu accompagnée».

«Même quand ça se produit, on est un peu figé, puis on se dit “voyons dont, c’est quoi ça?”, on pense toujours qu’il va arrêter, qu’il va comprendre nos refus, nos “non”, toute la patante non-verbale», a confié l'ancienne caporale-chef des Forces armées canadiennes, invitée à l’émission «Le monde à l’envers».

Invitée pour parler de l’évènement survenu le 15 décembre 2011, la jeune femme raconte, au fil des questions, la longueur et la difficulté du processus qui s’en est suivi.

La jeune femme estime avoir vécu deux agressions, celle du 15 décembre, et le procès en cour martiale. «J’ai eu plus de séquelles de la cour martiale que de l’agression», a-t-elle exprimée, revenant également sur certaines questions posées, notamment par les enquêteurs.

Elle avoue ainsi avoir reçu cette remarque: «Vous n’êtes pas le pichou de la place, donc c’est normal qu’un homme essaie de vous pénétrer».

Après 10 ans de procédure, Mme Raymond a avoué que si elle avait su à l’avance que la procédure serait aussi longue, elle n’aurait peut-être pas eu la détermination de passer au travers, mais c’est son entêtement qui l'y a aidée. «Ç’a tombé que je suis une personne entêtée, méthodique et avec une grande discipline dans ma vie, et j’aime finir ce que je commence», a-t-elle continué.

«J’ai dénoncé beaucoup par conviction, mais le procès c’est fâchant», a-t-elle ajouté.

Le Canada et la guerre en Ukraine

La ministre des Affaires étrangères Mélanie Joly s’est prêtée à l'exercice de l'entrevue de Stéphan Bureau vendredi soir, assurant que «l’OTAN n’est pas en guerre», poussée par la question de l’animateur.

«On essaie certainement d’isoler au niveau économique, au niveau militaire, au niveau social et diplomatique la Russie», a-t-elle ajouté.

La ministre a défendu la position du pays vis-à-vis de l’Ukraine. «Plus on est forts sur la question de l'Ukraine, plus on va se faire respecter par la Chine», a-t-elle précisé.

Les débateurs de la semaine, Ricardo Larrivée, Louise DesChâtelets, Richard Martineau, Émilise Lessard-Therrien et Biz, se sont cette semaine renvoyé la balle sur la question de la simplification de l’orthographe et sur celle de l’achat local.

Le projet de réforme a bien fait débat sur le plateau, malgré l’intervention de Marie Jutras, doctorante en linguistique et enseignante.

Beaucoup voient en cette réforme une manière de baisser les standards imposés à la langue française, et surtout aux jeunes.

C’est le cas de Richard Martineau, qui a qualifié les paroles de Mme Jutras de «discours de comptable». Le chroniqueur a entrepris une nouvelle comparaison, joignant le geste à la parole, lorsqu’il s’est levé pour dire: «La danse des Québécois, c’est le limbo, on baisse la barre tout le temps», tout en entreprenant son propre limbo sur scène.

«Nos élèves méritent que chaque seconde passée en classe soit optimisée», s’est défendue la linguiste.

La linguiste a toutefois précisé que les changements seraient marginaux et que «changer l’orthographe ne change pas la langue».

«Le monde à l’envers» est présenté les vendredis à 20 h sur les ondes de TVA.