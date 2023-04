TYE, Richard



C'est avec beaucoup de tristesse que nous vous faisons part du décès de monsieur Richard Tye au Centre d'Accueil St-Joseph de Lévis, le 19 février 2023, à l'âge de 85 ans et 7 mois. Il laisse dans le deuil son épouse Louisette Côté. Il était le fils de feu Léo Tye et de feu Sylvia Boucher. Outre son épouse, il laisse dans le deuil sa fille Francine (Ghislain Boucher); ses petits-enfants : Marie-Eve et William Boucher. Il laisse également dans le deuil ses frères et sœurs, beaux-frères et belles-soeurs : feu Lucie, Denis (Fleurette), Gil (Lise), Louis, Nicole, Marie-Claire, Jean-Marie, Marguerite (Roland), Madeleine, Suzanne (Sylvain), Lucille (Jacques); son beau-frère Rosaire Côté, ses neveux, nièces, autres parents et ami(e)s. Il était le parrain de Éric Tye. La famille tient à adresser des remerciements particuliers au personnel soignant du 5e étage du Centre d'Accueil St-Joseph de Lévis (Pavillon D'Youville) pour les bons soins prodigués et leur soutien. La famille vous accueillera à la maison funéraireà compter de 12h.Vos marques de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société Alzheimer Chaudière-Appalaches. La direction des funérailles a été confiée à la résidence funéraire