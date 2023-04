C'est le chaos dans les inscriptions de camps de jour: voici pourquoi

Bien des parents vivent une situation fâcheuse en vue de l’été : la période d'inscription dans les camps de jour est chaotique en raison d’un problème technique.

Depuis quelques jours, des problèmes techniques se sont manifestés dans pluisieurs villes, dont Laval, au point où des inscriptions sont carrément annulées.

À Laval, toutes les réservations ont été annulées et recommenceront la semaine prochaine. La Ville a refusé d’accorder une entrevue à TVA Nouvelles, vendredi, mais un porte-parole a précisé que le pépin informatique sera résorbé.

Sous une publication de la page Facebook de la Ville de Laval, plus de 80 commentaires de parents exaspérés se sont empilés depuis jeudi.

«Nous sommes conscients que la situation n'est pas évidente et qu'elle a pu occasionner des inconvénients importants pour vous et votre famille. Nous tenons à vous présenter nos plus sincères excuses pour les désagréments causés. Nous vous remercions de votre collaboration et de votre compréhension», peut-on lire dans l’annonce des nouvelles dates d’inscription.

Une mère de famille a fait part de son angoisse à TVA Nouvelles et selon qui le processus est «un branle-bas de combat».

«Ce n’est pas évident. C’est stressant. Une de mes filles a un TDAH avec un trouble anxieux. Elle s’attend à avoir sa place dans le même camp de jour que l’an dernier, explique-t-elle.

«On se met des mémos dans nos agendas pour être sûr pour ne pas manquer la date et l’heure. Au bout de quelques minutes, c’est fini...»

De Brossard à Charlesbourg

Les parents lavallois ne sont pas les seuls à vivre dans l’inconnu. À Brossard et à Boucherville, sur la Rive-Sud de Montréal, des bogues techniques ont aussi perturbé la plage d’inscription, jeudi soir.

Certains ont été épargnés par le problème, tandis que d’autres doivent prendre leur mal en patience jusqu’à la nouvelle période offerte la semaine prochaine.

«C’était complètement en dehors de notre contrôle et on est extrêmement désolés des inconvénients, a déclaré à TVA Nouvelles la porte-parole de la Ville de Boucherville, Julie Lavigne. On n’était pas heureux de la situation nous non plus.»

Selon Mme Lavigne, des parents qui ont communiqué avec la municipalité se sont vus offrir des solutions.

Dans la région de la Capitale-Nationale, près de 10 000 internautes ont tenté de se connecter en même temps près de Charlesbourg, ce qui a causé une panne.

Les inscriptions reprendront également dans les prochains jours dans le secteur.