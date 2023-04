Ce multirécidiviste a agressé une 8e conjointe: 5 ans de détention suivie de 3 ans avec un bracelet anti-rapprochement

Un homme qui a agressé huit conjointes au fil du temps a écopé de cinq années de détention pour avoir frappé et étranglé sa dernière copine devant ses enfants, et devra ensuite porter un bracelet anti-rapprochement pendant sa probation.

«Il exprime des remords et des regrets, mais c’est difficile d’en mesurer la sincérité puisque l’accusé est un multirécidiviste en matière de violence conjugale. Je ne peux pas exclure que ce mea culpa soit [...] pour obtenir la clémence du tribunal», a reconnu mercredi la juge Ann-Mary Beauchemin.

Raymond Champagne a ensuite écopé de cinq ans de détention, lui qui avait plaidé coupable à des voies de fait graves mettant en danger la vie de sa conjointe et à des menaces de mort au palais de justice de Saint-Hyacinthe.

Devant ses enfants

En janvier 2021, sa victime «a réellement cru qu’elle allait mourir étranglée devant ses propres enfants», a rapporté la juge. L’identité de la femme est protégée par une ordonnance de non-publication.

Pendant un souper avec un couple d’amis, Champagne qui était en état d’ébriété avancé a commencé à être agressif et violent. Vers 21 h 30, les invités ont décidé de quitter le domicile à Saint-Damase, en Montérégie.

Le multirécidiviste âgé de 46 ans a continué à s’en prendre à sa conjointe en l’insultant et en la frappant.

«Il la jette par terre et tente de l’étrangler. Il la prend à la gorge, la lève du lit et l’amène de force dans la cuisine. [...] Il utilise ses deux mains en serrant son cou pour l’étrangler en lui disant qu’il est capable de la tuer, ajoutant des mots comme: “combien de temps tu veux que je te laisse vivre?”», a résumé la magistrate.

Horrible

Complètement ivre, Champagne a vomi avant de s’endormir sur le plancher du salon. C’est à ce moment que sa conjointe a réussi à appeler les secours. À leur arrivée, les policiers ont constaté qu’elle avait plusieurs rougeurs un peu partout sur le corps.

La victime, qui venait d’emménager avec son amoureux de l’époque, a raconté au tribunal les séquelles que ces événements «horribles et catastrophiques» ont laissées dans sa vie.

«Elle a attendu des mois l’aide de l’IVAC pour la soutenir et ses filles – âgées de 3 et 8 ans au moment des faits – n’y ont pas eu accès. Elle a dû cesser de travailler pendant un an et demi. Elle nomme un stress post-traumatique [...] des montagnes russes d’émotions difficiles, une rage, une culpabilité, des troubles de sommeil», a énuméré la juge Beauchemin.

Raymond Champagne traîne un lourd passé criminel. Depuis ses 18 ans, il a agressé ou maltraité pas moins de huit conjointes et brisé à de multiples reprises ses conditions de probation.

«Cela dénote un historique de mépris pour la sécurité de ses proches», estime la magistrate.

Pas un délinquant à contrôler

Me Isabelle Morin, procureure de la Couronne, avait d’ailleurs demandé une expertise pour déterminer si l’homme pourrait hériter de l’étiquette peu enviable de délinquant dangereux ou à contrôler. Dans son rapport d’évaluation, le psychiatre n’a toutefois pas considéré qu’il répondait aux critères.

Considérant la détention préventive, il lui reste 18 mois à purger à ce jour. À sa sortie du pénitencier, Champagne devra porter un bracelet anti-rapprochement pendant sa probation de trois ans et ne pourra pas approcher à moins de cinq kilomètres son ex-conjointe.