Comment j’ai réussi à boire 200 verres d’alcool (et de café!) de moins par année

Est-ce que, comme moi, pendant cette période qui a bousculé notre monde et dont on-n’a-plus-envie-de-prononcer-le-nom, vous avez pris de mauvaises habitudes ?

N’étant pas une buveuse d’eau, sans trop m’en rendre compte j’ai augmenté comme plusieurs les occasions de commencer l’apéro plus tôt, et pas seulement la fin de semaine. En télétravail, assise dans ma cuisine devant la machine à café, je ne comptais plus mes délicieux cappuccinos. Est-ce que j’en ai ressenti des effets néfastes évidents ? Plus ou moins, grâce à une habile tendance au déni. Est-ce que je me sentais bien et au top de ma forme ? Pas du tout, en plus de maux de tête et d’un sommeil troublé.

On part d’où niveau eau ?

Qu’en était-il de mon hydratation avant la pandémie ? Inexistante. J’étais un cactus. Quelques gouttes d’eau par semaine grâce à une alimentation abondante en fruits et légumes, et c’était pas mal ça. Plus de deux années à avoir trop de temps pour réfléchir m’auront apporté énormément, dont la réalisation que boire trop de café (jusqu’à plus de six par jour) et un petit drink qui ne s’écrivait jamais au singulier me déshydrataient comme un olivier négligé.

Crédit photo Charles Briand

Mes deux twists : gourde et saveur

J’ai commencé par un défi. C’est ce qui fonctionne avec ma personnalité, me lancer des défis. Je me suis acheté une gourde ayant le format de la quantité d’eau quotidienne recommandée (6 à 8 verres d’eau par jour). De cette façon, je savais où j’en étais sans devoir compter quoi que ce soit. Il me fallait simplement tout boire doucement dans la journée. Il m’a fallu prendre des petites twists parce que je n’aimais pas le goût de l’eau. Ça fait un an que ma gourde grand format m’accompagne tous les jours. Aujourd’hui, au niveau de mon bien-être, c’est le jour et la nuit. Je savoure l’eau comme du champagne (que je lui préférais, et de loin, il n’y a pas si longtemps, tout comme le café et son arôme de bonjour matinal réconfortant). La twist numéro un est assurément ma gourde de motivation, à remplir une seule fois par jour. Ensuite, une petite saveur de départ. Ces recettes d’eaux publiées dans mon livre de recettes Fiesta Santé, je les servais à mes invités, mais n’ayant plus d’invités pendant la pandémie, je me les suis servies ! Voilà tout ! À répéter jour après jour.

200 verres d’alcool et de café en moins

Nul besoin de vous faire un dessin pour vous prouver que passer de zéro eau à une moyenne de plus de 200 verres d’eau par mois (8 par jour) a eu tout un impact positif sur mon quotidien. C’est 200 verres d’alcool et de café en moins dans mon corps par mois.

Le plus notable et le plus apprécié de tous les bénéfices est assurément l’augmentation de mon énergie. La consommation régulière d’eau a le même effet que le sport pour moi. Ça régule tout quand ça fait partie de nos habitudes. On dort mieux, on mange mieux, on a meilleure mine. L’autre facteur le plus convaincant avec l’énergie, c’est une baisse incroyable de stress.

On en boit combien ?

En terminant, je n’ai trouvé personne pour me donner la quantité exacte d’eau que je dois consommer quotidiennement puisque ça dépend de facteurs variables et invariables. Un indicateur sans faille pour savoir si on est bien hydraté demeure la couleur de notre urine. Jaune pâle et presque transparente m’indique que je suis suffisamment bien hydratée. Plus foncé est le signal inverse. La façon d’intégrer cette saine habitude à prendre est si simple, il s’agit, eh oui, de regarder son pipi.