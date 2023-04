Début de la pêche, la prudence de mise

En ce début de saison de pêche de certaines espèces demain, plusieurs amateurs vont tenter leur chance après des mois d’attente. Il faut toutefois tenir compte de certains éléments très importants.

Au printemps, surtout cette année, le niveau des cours d’eau est souvent très élevé. L’eau est aussi très froide. Il faut garder en tête ces deux éléments et être prudent pour ne pas agir de façon à se mettre en danger.

Alors, si vous décidez de vous rendre à une rivière pour taquiner le poisson, rappelez-vous bien de vérifier si la berge est solide, surtout près des escarpements. Les rivières montent et, souvent, les berges sont rongées, ce qui entraîne des pertes de terrain sous la surface. Il faut vous approcher tranquillement et utiliser un bâton pour vous assurer que le sol est solide.

Aussi, il est préférable de vous habiller convenablement et de toujours porter votre gilet de sauvetage, surtout si vous avancez dans l’eau. Si vous perdez l’équilibre et que vous vous retrouvez dans cette eau très froide, il vous sera fort utile.

Si vous choisissez de tenter votre chance à la pêche sur votre lac favori, encore là, vous devez tenir compte du fait que la température est froide en cette période de l’année.

Redouter l’hypothermie

Le port de vêtements chauds est recommandé. Si la loi mentionne qu’il faut avoir le même nombre de gilets de sauvetage qu’il y a de passagers dans une embarcation sans vous obliger à le porter, il est préférable de le faire. Si jamais vous vous retrouvez dans l’eau glacée, l’hypothermie peut vous gagner rapidement. Aussi, votre gilet de sauvetage va vous garder à la surface et vous permettre de faire des mouvements soit pour regagner la rive ou encore pour vous réchauffer.

Deux autres éléments sont à respecter sans faute. Premièrement, il faut que votre embarcation soit en parfait état et convenable pour voguer en eaux hautes. Il faut que le moteur de votre embarcation soit en très bonne condition, si vous ne voulez pas vous faire déjouer par les courants qui peuvent être très puissants. Si votre moteur fait défaut et que vous partez à la dérive, il pourrait arriver n’importe quoi.

Un autre point qui n’est pas à négliger, c’est de laisser des informations à vos proches quant à votre destination et au moment où vous croyez être de retour. Ça sera très utile pour des recherches en cas de besoin.

Les lacs et les rivières qui sont plus près des villes, ou carrément dans les villes et villages, seront faciles d’accès. Toutefois, en forêt, c’est bien différent.

Possibilités d’embûches

Nous avons connu de très belles températures, mais cela ne signifie pas que, si en ville la neige est disparue, en forêt c’est la même chose. Il peut donc y avoir des embûches qui vont bloquer votre élan vers votre lac. Il peut rester de la neige qui bloque les routes. Il n’est pas rare que des gestionnaires de territoires fauniques, réserves, ZECS ou pourvoiries utilisent de la machinerie pour ouvrir les routes au printemps. Une fois qu’elles sont dégagées, il faut les laisser sécher. Le soleil effectuera le travail. Alors, ne vous surprenez pas. Même si la température est belle, des routes d’accès à la forêt peuvent être fermées. C’est ce qui explique que même si la pêche est ouverte selon la loi, plusieurs territoires ne sont pas encore accessibles.

Les gestionnaires de ces territoires ne demandent pas mieux que de vous laisser circuler afin que vous puissiez pratiquer la pêche. Je vais suivre de près le dossier des routes pour vous laisser connaître l’évolution de la situation, afin de vous aider à planifier vos premières sorties de la saison.

Forestiers et pêcheurs

Dernièrement, un ami de longue date a été victime d’un grave accident sur le territoire de la Zec où il possède un chalet. Alors qu’il voulait se rendre vérifier l’état des lieux, il a été happé par un camion de transport de bois. Cette situation m’a amené à réfléchir au problème du partage des routes en forêt, dans plusieurs régions du Québec. Ce n’est pas la première fois que je suis témoin de tels évènements. Lorsque les routes vont ouvrir pour les villégiateurs, nul doute que certaines seront déjà fréquentées par de très gros camions transporteurs de bois. Toutes les organisations comme les zecs ou autres, prennent le soin d’indiquer à l’entrée de leur territoire, s’il y a du transport de bois. Il faut absolument tenir compte de ces avertissements et agir en conséquence, afin d’éviter des évènements dramatiques. L’utilisation d’une radio à ondes courtes pour vous identifier lors de vos déplacements n’est pas un luxe, mais une nécessité selon moi. Pour un peu plus de 150 $, vous aurez un outil qui peut vous sauver la vie.