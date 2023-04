5 joueurs suspendus pour avoir parié

La NFL a suspendu vendredi trois joueurs pour minimalement la totalité de la saison 2023, car ils ont parié sur des matchs de la ligue, tandis que deux autres ont reçu une sanction de six parties pour avoir misé sur l’issue de rencontres universitaires à partir d’installations appartenant à leur équipe.

Le receveur de passes Quintez Cephus et le demi de sûreté C.J. Moore, tous deux des Lions de Detroit, ainsi que l’ailier défensif des Commanders de Washington Shaka Toney, seront tenus à l’écart pour une durée indéterminée, mais au moins pour l’ensemble de la prochaine campagne. Ils ont parié sur des joutes tenues en 2022 et devront soumettre une demande pour effectuer un retour à la compétition en 2024.

De leur côté, les receveurs Jameson Williams et Stanley Berryhill, également des Lions, ont été punis pour six affrontements, même s’ils n’ont pas parié sur des matchs de la NFL. En revanche, le circuit Goodell interdit d’utiliser ses équipements et ceux des formations pour parier sur quelconque événement sportif. Les deux athlètes pourront participer aux activités de la saison morte, incluant les duels préparatoires.

Visiblement peu impressionné par le comportement de Cephus et de Moore, le club de Detroit les a libérés au cours de la journée.

En 2022, la ligue a puni d’une manière identique Stevan Ridley, des Falcons d’Atlanta, qui a parié sur des rencontres l’année précédente. Au baseball majeur, le cas de Pete Rose demeure l’un des plus célèbres du sport nord-américain. L’ancien gérant et joueur des Reds de Cincinnati a été banni à vie de son sport en 1989 pour avoir parié sur des matchs.