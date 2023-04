Victor Hedman et Erik Cernak blessés: Mikhail Sergachev doit se démener seul à la ligne bleue du Lightning

TAMPA | C’est fou comme le vent peut rapidement changer de côté en séries éliminatoires. En plein contrôle du premier match, le Lightning s’est fait tailler en pièces dans le second. Le fameux momentum ne tient pas longtemps en place.

Sans vouloir enlever quoi que ce soit aux Maple Leafs, la formation floridienne était privée de gros morceaux lors de cette rencontre. À la ligne bleue, Victor Hedman et Erik Cernak, tous deux blessés, ont dû déclarer forfait.

«Il y avait une équipe plus affamée. Ce n’est pas en raison de l’absence d’un joueur. Nous avons gagné des matchs sans Victor. Il s’agirait d’une mauvaise excuse», a indiqué Jon Cooper, au terme de la raclée de 7 à 2 encaissée jeudi.

On comprend l’entraîneur-chef du Lightning de ne pas vouloir se servir des blessés comme excuse. Disons que ce serait bien mal avisé de la part d’un pilote d’expérience comme lui. Toutefois, c’est une réalité.

D’ailleurs, lorsqu’on compare la brigade défensive floridienne qui a remporté la coupe Stanley en 2020 et en 2021 en plus d’atteindre la finale l’an dernier à celle de ce printemps, on constate que l’absence des deux Européens affecte grandement sa profondeur.

Jumelées au départ de Ryan McDonagh (23 min 10 s), échangé à Nashville en juillet dernier, les absences d’Hedman (25 min 19 s) et d’Erik Cernak (20 min 1 s) laissent Mikhail Sergachev (22 mins 16) seul parmi le quatuor de défenseurs les plus utilisés lors du parcours de 2022.

Disons que Zach Bogosian et Haydn Fleury ne sont pas du même acabit.

Vasilevskiy devrait rebondir

De retour à Tampa, au lendemain de ce revers, Cooper n’a pas été en mesure d’offrir une mise à jour sur l’état de santé d’Hedman. Il s’est contenté de spécifier qu’il aurait plus de détail samedi matin à quelques heures de la troisième confrontation entre son équipe et les représentants de la capitale ontarienne.

La bonne nouvelle, dans le camp floridien, c’est que le Lightning peut encore compter sur la présence d’Andrei Vasilevskiy devant le filet. Historiquement, en séries éliminatoires, le gardien russe a toujours été solide lors du match suivant une défaite. Même après de rares mornifles comme celle subie jeudi soir.

Depuis le début des séries éliminatoires de 2020, Vasilevskiy affiche un dossier de 21-2 à la suite d’un revers. Dans ces 23 rencontres, il a accordé deux buts ou moins à 15 reprises, blanchissant l’adversaire à cinq occasions.

L’avantage de la patinoire

L’autre bonne nouvelle, c’est que la série se transporte au Amalie Arena, là où le Lightning a maintenu un dossier de 17-6 au cours des deux derniers printemps.

De plus, Steven Stamkos et ses coéquipiers ont maintenu la deuxième meilleure fiche à domicile cette saison (28-8-5).

«On est conscients que la série sera de plus en plus difficile, a indiqué Sheldon Keefe, avant que sa troupe ne s’envole pour la Floride. Il faudra qu’on soit encore meilleurs, car il y a des moments où le Lightning était très efficace, surtout en première période.»

«On est maintenant impliqués dans un 3 de 5 et nous n’avons plus l’avantage de la patinoire», a-t-il ajouté.

Les Leafs ne sont pas non plus sans savoir que la confrontation de l’an dernier, ils avaient perdu deux des trois matchs sur la patinoire du Lightning, pour finalement s’incliner en sept rencontres.