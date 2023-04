Faites la différence pour les enfants vulnérables

La Soirée du Petit Prince, présentée par la Banque Nationale, aura lieu le jeudi 18 mai de 18 h à 21 h. Cette soirée signature, au profit du Centre de pédiatrie sociale de Québec, se déroulera dans le décor unique du Centre Porsche Québec. Stéphanie Laberge, Canac et Francis Dufresne, Groupe F. Dufresne, coprésidents d’honneur, vous invitent à rencontrer nos inspirants panélistes : Marie-Claude Houle, EBC inc., Éric Lefebvre, Groupe MTY, et Catherine Morneau, Groupe Morneau. Sous l’apparence d’un conte pour enfants, cet événement est une invitation à tous de retrouver l’enfant en soi, car « toutes les grandes personnes ont d’abord été des enfants ».

►Accompagnez les enfants vulnérables et achetez votre billet dès maintenant: lasoireedupetitprince.com