Impressionnant!

J’ai assisté, jeudi dernier, à l’ouverture officielle du Centre d’Excellence GolfIn Lévis, le plus grand centre de golf intérieur spécialisé au Canada ! Situé au 1996, 3e Rue, à Lévis (Saint-Romuald), l’espace est passé, ce printemps, de 9000 (anciennement Zone GolfIn Lévis) à 16 000 pieds carrés, un investissement de plus de 1 M$. Avec ses cinq zones spécialisées, les golfeurs pourront notamment s’y équiper, pratiquer, s’améliorer et s’amuser durant toute l’année. Les trois propriétaires, André et Pierre Champagne ainsi que Dominic Côté (photo) ont voulu développer un concept unique au Canada. On y retrouve 13 simulateurs, les plus avancés technologiquement au Canada ; une zone de performance unique au Canada avec un atelier d’ajustement (fitting) et de réparation de bâtons ultratechnologique ; un nouveau simulateur des plus sophistiqués et spécialisé en fitting ; une Zone boutique avec toutes les nouveautés en équipement, chaussures, vêtements et accessoires dans les plus grandes marques ; une zone Académie GolfIn dédiée à l’enseignement du golf et finalement une zone « Lounge » avec son offre complète de nourriture et de bar. Renseignements : https://cegl.ca/. Sur la photo, de gauche à droite : Pierre Champagne, Dominic Côté et André Champagne

20 ans de bénévol

Permettez-moi de profiter de la Semaine de l’action bénévole qui se terminera demain samedi sous le thème « Le bénévolat permet de tisser des liens » pour saluer Michel Tremblay de l’arrondissement Beauport à Québec, qui fête ses 20 ans de bénévolat à titre de chauffeur et transporteur avec le Centre d’action bénévole Aide 23 (CAB Aide23) de Beauport. C’est en 2003 que Michel a offert ses services bénévolement à cet organisme qui vise l’amélioration de la qualité de vie des personnes aînées, vulnérables ou en perte d’autonomie. Michel est préposé à l’accompagnement par transport pour les bénéficiaires ayant besoin de support physique (pour des rendez-vous ou traitements médicaux) ou de soutien moral ou n’ayant pas accès aux ressources nécessaires, et aussi à la Popote roulante, service de repas prêt-à-manger livrés quotidiennement à domicile pour briser l’isolement social et apporter une chaleur humaine aux bénéficiaires. Merci à Michel et à tous les autres bénévoles partout dans la grande région de Québec pour leur bonté, leur générosité et leur engagement.

Stevens au golf !

Grand amateur de sport et golfeur à ses heures, Stevens Mélançon, président de l’arrondissement de Beauport et conseiller municipal du district de la Chute-Montmorency–Seigneurial à la Ville de Québec, a accepté la présidence d’honneur du tournoi de golf annuel des Chevaliers de Colomb, Conseil 8098 de Lisieux, au profit de la Fondation Ste-Thérèse-de-Lisieux, qui se tiendra le samedi 3 juin avec départs simultanés à 12 h 30 au club de golf Le Montmorency. Écrivez à bernard.gauthier142@gmail.com ou à michel2bedard2010@petitetherese.org pour d’autres détails. Sur la photo, dans l’ordre habituel : Bernard Gauthier, responsable des inscriptions ; André Blaney, grand Chevalier Conseil 8098 de Lisieux ; l’abbé Réjean Lessard, recteur du Sanctuaire diocésain de Sainte-Thérèse-de-l’Enfant-Jésus ; Stevens Mélançon, président d’honneur ; et Jocelyn Nadeau, président de la fondation.

Anniversaires

Éric Bruneau (photo), comédien et acteur québécois, 40 ans... Jean-François Têtu, président chez Groupe Têtu... Vincent Lecavalier, ex-joueur de la LNH, 43 ans... Jamie Salé, ex-championne de patinage artistique, 46 ans... Roy Dupuis, comédien et acteur québécois, 60 ans... Michel Goulet, ex-ailier gauche de la LNH, avec les Nordiques de 1979 à 1990, 63 ans... Me Jocelyn Morency, avocat associé au Cabinet Légaliste, 65 ans... Guy Mongrain, ex-animateur de télé québécois, 70 ans... Jean Authier, ex-propriétaire de l’auberge La Pinsonnière de La Malbaie, 87 ans.

Disparus

Le 21 avril 2022 : André Richard (photo), 84 ans, comédien et chanteur, mieux connu sous le nom de Fanfan Dédé, qui a égayé les enfants de 1975 à 1982, à TVA... 2021 : Marcel R. Tremblay, président du Groupe Marcel R. Tremblay depuis sa fondation en 1994 et député du Parti progressiste-conservateur dans Québec-Est entre 1984 et 1993... 2020 : Matteo De Cosmo, 52 ans, directeur artistique américain qui a travaillé sur des séries populaires comme Luke Cage et The Punisher... 2019 : Ken Kercheval, 83 ans, acteur américain (Cliff Barnes dans la série télévisée Dallas)... 2018 : Verne Troyer, 49 ans (Mini-Moi dans Austin Powers)... 2017 : Albert Larouche, 91 ans, ancien réalisateur de la radio de Radio-Canada au Saguenay–Lac-Saint-Jean... 2016 : Prince, 57 ans, légendaire chanteur américain... 2015 : Sydney Valpy Radley-Walters, 95 ans, tankiste (M4 Sherman) canadien, né à Gaspé... 2014 : Herb Gray, 82 ans, ancien vice-premier ministre du Canada... 2012 : Albert Falco, 84 ans, plongeur français, capitaine de la Calypso... 2010 : Robert de Courcel, 70 ans, alias Ti-Bob, animateur au réseau Pathonic (Café Show)... 2010 : Juan Antonio Samaranch, 89 ans, président du CIO pendant 21 ans... 1985 : Foster Hewitt, 82 ans, la voix anglophone des matchs de la LNH pendant 55 ans... 1971 : François Duvalier (Papa Doc), 64 ans, président d’Haïti depuis 1957.