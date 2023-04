La clinique de covid longue en opération en Chaudière-Appalaches

La clinique satellite covid longue de la région de Chaudière-Appalaches a ouvert ses portes le 30 mars dernier, au Centre de réadaptation en déficience physique du secteur de Charny, à Lévis.

Cette clinique permettra aux personnes atteintes de la covid longue de stabiliser leurs symptômes et de mieux gérer les manifestations lorsqu’elles surviennent.

Divers services seront proposés aux usagers, tels que des ateliers de groupe portant sur les symptômes et les enjeux liés à la covid longue. Plusieurs services interdisciplinaires sont principalement offerts en téléréadaptation par des professionnels, tels qu’ergothérapeute, physiothérapeute et travailleur social.

«Il y aura beaucoup d’enseignement à plusieurs usagers en même temps en ligne. Des gens seront aussi en présentiel, mais une bonne partie se fera en ligne», indique Mireille Gaudreau, porte-parole au CISSS de Chaudière-Appalaches.

À ce jour, une quarantaine de patients ont été admis à cette clinique.

«On a une cible du ministère de 500 [usagers] pour notre clinique, mais on ne sait pas vraiment combien d’usagers nous aurons, car ça va dépendre des références de médecins que l’on aura», précise la porte-parole.

Pour bénéficier des services de la clinique, les usagers doivent absolument avoir été référés par un médecin ou une infirmière praticienne spécialisée de première ligne. Ils doivent également avoir des symptômes persistants après l’épisode initial de la maladie et affecter leur fonctionnement au quotidien.

Selon le CISSS-CA, les symptômes les plus fréquents de la covid longue sont la fatigue, les difficultés respiratoires et les difficultés cognitives. Environ 15 % des personnes ayant contracté la COVID-19 présentent une persistance des symptômes plus de 12 semaines après l’infection initiale.

Juin pour Québec

Pour la région de la Capitale-Nationale, la clinique covid longue devrait débuter ses services au courant du mois de juin prochain.

«Les consultations en première ligne, par exemple par une infirmière, se feront de manière virtuelle ou téléphonique étant donné la fatigabilité des personnes touchées par la covid longue. Si les symptômes sont persistants, les usagers seront référés au CHU de Québec-Université Laval ou à l’IUCPQ», précise Annie Ouellet, porte-parole du CIUSSS de la Capitale-Nationale.

À l’échelle canadienne, ce sont 1,4 million d'adultes canadiens qui ont indiqué avoir eu des symptômes au moins trois mois après avoir obtenu un résultat positif à la covid-19 ou après avoir soupçonné une infection, selon Statistique Canada.

Le symptôme persistant le plus souvent déclaré était la fatigue, suivie de la toux, de l'essoufflement et du «brouillard mental».