«La dernière année a été très pénible pour notre famille» - Martin Lafleur

Samedi marquera le premier anniversaire du décès de Guy Lafleur.

Un an plus tard, la douleur est toujours vive chez son fils Martin.

«La dernière année a été très pénible pour notre famille, a-t-il reconnu en entrevue à l’émission JiC, vendredi, sur les ondes de TVA Sports. On a perdu un gros morceau de notre famille. Tout tournait autour de mon père. Il n’y a pas une journée sans que je pense à lui. C’est une très lourde perte.»

Les deux hommes étaient très près, s’appelant même quotidiennement.

«On était très près mon père et moi. Ça m’arrive encore de regarder le soir des conversations que j’ai eues avec lui. On travaillait ensemble et on a joué ensemble avec les Anciens Canadiens pendant presque sept ans. On a tellement eu de bons moments ensemble. Tout ça me manque incroyablement», a-t-il ajouté avec un trémolo dans la voix.

Pour l’aider à faire son deuil, Martin Lafleur a repris le flambeau du Fonds Guy Lafleur de la Fondation du CHUM pour la recherche sur le cancer.

«Je fais mon deuil en gardant mon père proche de moi. En participant à des événements en lien avec le hockey ou en reprenant le flambeau du Fonds Guy Lafleur, ça me permet de l’avoir toujours proche de moi. Ça me rend heureux. C’est drôle à dire, mais on dirait qu’on travaille encore ensemble comme avant. C’est ma manière de vivre mon deuil.»

«Flower» avait comme objectif d’amasser cinq millions de dollars avec sa fondation. Plus du tiers du but a été atteint jusqu’à maintenant.

«On est presque rendu à 1,8 million, a spécifié son fils. Mon père était tellement fier de ce fonds qui vient en aide à des gens qui souffrent de la même maladie que lui. Pour moi et ma famille, c’était vraiment important de continuer ce fonds pour faire avancer les recherches pour une médecine personnalisée. Certains soins sont bénéfiques à des patients alors que d’autres non. On va un jour aider à trouver une solution à tous les types de cancer et réduire les effets secondaires des traitements.»

Pour donner, allez au https://fondationduchum.com/fonds-guy-lafleur/