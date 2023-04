Le développement durable: c’est plus qu’une ligne de métro

Il y a un an, j’affirmais vouloir faire la démonstration que le développement durable au Québec était plus qu’une ligne de métro ou qu’un tramway et qu’il était temps de stimuler l’innovation environnementale dans chacune des régions du Québec.

Il y un an, nous avons décidé, à Victoriaville, que nous nous ferions entendre plus que jamais, que nous deviendrions des leaders inspirants parce que l’environnement, c’est dans l’ADN de notre ville et de notre région. Un an plus tard, nous sommes sur la bonne voie.

Victoriaville n’a pas ménagé les efforts pour atteindre ses ambitieux objectifs en matière de développement durable. Nous avons récemment nommé le tout premier conseiller scientifique en chef dans le monde municipal pour nous accompagner dans la prise de décisions en lien avec l’environnement.

Nous avons aussi annoncé que nous déploierons bientôt une stratégie pour devenir la ville la plus branchée au Québec avec l’ajout de nombreuses bornes de recharge électrique. Nous venons de lancer une application novatrice pour révolutionner le transport en commun sur notre territoire. Victoriaville deviendra également la première ville de taille intermédiaire au Québec à déployer le service d’autopartage Communauto, déjà présent à Montréal, Québec, Sherbrooke, Trois-Rivières et Gatineau.

Soutien financier

Pendant que certains s’obstinent encore sur le métro, le troisième lien et le tramway, Victoriaville s’est vu octroyer une subvention provinciale de 25,5 M$ pour soutenir ses efforts de lutte contre les changements climatiques, de réduction des émissions de gaz à effet de serre et de développement de la mobilité durable.

Ce soutien financier permettra la décarbonation de tous les bâtiments municipaux. Nous réduirons d’un seul coup plus de 20 % de nos émissions institutionnelles d’ici trois ans. Nous lancerons aussi un programme d’aide pour les commerces et les industries pour les inciter à emboîter le pas vers la décarbonation.

À ces initiatives s’ajoutent plusieurs autres projets importants en cours comme la protection de la biodiversité, la réduction des ilots de chaleur, l’augmentation de la canopée et bien plus.

Économie circulaire

En plus de toutes ces initiatives vertes, nous avons également l’ambition de faire de Victoriaville l’endroit où les prochaines grandes innovations mondiales en développement durable naitront. Nous voulons nous positionner comme chef de file en économie circulaire, qui est l’économie de l’avenir, en mettant en commun les expertises de la Ville, des entreprises privées et des établissements d’enseignement supérieur dans la Cité de l’innovation circulaire.

La Cité est notre projet phare pour avoir un véritable impact sur le monde qui nous entoure. Nous voulons ériger un important centre d’innovation mutualisé qui sera un lieu de convergence pour la recherche et le développement en matière d’économie circulaire. Ce laboratoire permettra à de grandes entreprises comme Cascades et Sani Marc, qui sont des partenaires précieux de ce projet, d’innover. Il permettra aussi à nos lieux d’enseignement de former nos chercheurs de demain. Ce projet me stimule au plus haut point.

L’environnement, c’est l’affaire de tous. Si nous souhaitons avoir un réel impact, il faudra collaborer et unir nos forces. Aux élus municipaux qui ont une vision ambitieuse, sachez que les portes de Victoriaville sont grandes ouvertes pour créer des partenariats, échanger et partager nos innovations afin d’accélérer le virage vert. Celui-ci passe notamment par notre leadership municipal. Ensemble, nous pouvons réaliser des choses qui auront un impact sur nos collectivités.

Antoine Tardif, Maire de Victoriaville