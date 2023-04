Le goût de l’océan

Le printemps inspire beaucoup de choses, dont les projets de vacances estivales qui, pour de nombreuses familles, riment avec un séjour sur le littoral atlantique, des deux côtés de la frontière, entre Wildwood et Shediac.

Pour commencer à vous mettre dans l’esprit des vacances à la mer, en attendant le jour J, voici cinq vins produits en bordure d’océan Atlantique, depuis la péninsule ibérique jusqu’à la baie de Fundy.

Santé !

Benjamin Bridge, Brut NV, Nouvelle-Écosse

Canada 11 % | 4,6 g/L | ★★★ | $$$ | 31,00 $

Photo courtoisie





Code SAQ : 13593239

L’œnologue québécois Jean-Benoît Deslauriers signe une superbe gamme de vins effervescents dans ce domaine situé sur les rives de la baie de Fundy, en Nouvelle-Écosse. La cuvée NV – pour « non-vintage » – est le fruit d’un assemblage de vins de plusieurs millésimes, dont une petite proportion de 2002. Les parfums des cépages l’acadie et seyval blanc se mêlent à ceux des pinot noir et chardonnay et forment un vin harmonieux, vendu à prix accessible. La bouche est élégante, laissant à peine percevoir le dosage (4,6 g/l), et la matière est portée par une mousse fine. Une originalité des Maritimes à savourer à l’apéritif, avec une assiette de melon et prosciutto.

Domaine Luneau-Papin, Muscadet-Sèvre et Maine 2020, Vera Cruz

France 13 % | 2,1 g/L - Biodynamie | ★★★★ | $$1/2 | 29,80 $

Photo courtoisie





Code SAQ : 13318341

Le melon de Bourgogne, cépage de l’appellation Muscadet, ne livre pas aisément son côté fruité. Toutefois, lorsque la météo estivale est généreuse et que les vignes sont soignées par des vignerons de talent comme les Luneau-Papin, le melon peut aussi surprendre par son intensité aromatique. La cuvée Vera Cruz 2020 rappelle certains vins de chablis, offrant un heureux mariage de légèreté et de volume, avec des saveurs de poire fraîche et de beurre, sur un fond de coquillage et de notes salines, rappelant que l’océan n’est pas bien loin. De toutes les appellations connues de France, le Muscadet est sans doute d’ailleurs la plus marquée par l’influence atlantique. Un match parfait pour le crabe et les crevettes nordiques.

Château Fleur Haut-Gaussens, Bordeaux Supérieur 2016

France 13,5 % | 2,4 g/L | ★★★ | $1/2 | 18,90 $

Photo courtoisie





Code SAQ : 12574141

Le vin de ce domaine familial de Bordeaux offre un rapport qualité-prix-plaisir remarquable. Une expression sobre et élégante des cépages merlot, cabernet franc et malbec sur le terroir argilocalcaire de Vérac, au nord-ouest de Fronsac. Les tanins sont fondus par le temps et les saveurs fruitées primaires commencent à faire place à des notes de sous-bois et de tabac. Vraiment, un super achat à moins de 20 $.

Paco & Lola, Rías Baixas 2021, Albariño

Espagne 12,5 % | 2,1 g/L | ★★1/2 | $1/2 | 18,50 $

Photo courtoisie





Code SAQ : 12475353

La Galice a presque des airs d’Irlande avec ses collines verdoyantes et ses falaises abruptes ; pas étonnant qu’on la surnomme l’Espagne Verte. Les vignobles de l’appellation Rías Baixas sont bercés par les vents frais de l’Atlantique et donnent des vins frais et croquants, issus du cépage local albariño. Celui de cette cave coopérative de Salnès séduit d’entrée de jeu avec ses parfums de nectarine. Rond et assez ample en bouche, avec un fil d’acidité et une délicate amertume. Un bel accord avec un ceviche de poisson.

Quintas de Melgaço, Vinho Verde 2021, Arinto, Astronauta

Portugal 11 % | 1,8 g/L | ★★1/2 | $1/2 | 18,95 $

Photo courtoisie





Code SAQ : 13491161

Le cépage arinto est cultivé dans plusieurs régions viticoles du Portugal, dont celle du Vinho Verde, et il est connu pour sa capacité à conserver une saine acidité naturelle, même à pleine maturité. L’œnologue Anibal José-Coutinho en tire un bon blanc sec, vif et citronné, dont la texture est nourrie par un travail des lies. À l’apéro ou à table, avec une salade de betteraves au chèvre et au pamplemousse, vous vous régalerez.

Correct ★

Bon ★★

Très bon ★★★

Excellent ★★★★

Exceptionnel ★★★★★

Plus d’étoiles que de dollars : vaut largement son prix

Autant d’étoiles que de dollars : vaut son prix

Moins d’étoiles que de dollars : le vin est cher