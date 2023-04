Vous avez aimé Les Charlots font l’Espagne, Les Charlots mousquetaires et Les Charlots contre Dracula?

Alors ne ratez surtout pas Les Charlots construisent un 3e lien, leur nouvelle comédie désopilante qui repousse les limites de l’humour!

LE RETOUR DE TI-CAIRE!

Le film a été présenté en avant-première mercredi, et a fait crouler la salle de rire. Le ministre Bernard Drainville pleurait, tellement il était crampé!

Il faut dire que les scénaristes y ont mis le paquet!

Première bonne idée : les auteurs ont ressorti le personnage d’Éric Caire, qui avait fait tant rire les spectateurs dans l’opus précédent, Les Charlots se lancent dans l’informatique.

Dans cette nouvelle aventure, François, le chef des Charlots, fonde un parti politique. Afin de s’assurer le vote des électeurs d’une région stratégique, il promet de creuser un tunnel.

Mais pas n’importe quel tunnel: le plus gros tunnel au monde! Un tunnel tellement large qu’aucun appareil existant ne peut le creuser!

«Mais comment allez-vous creuser ce tunnel? lui demande-t-on.

— Simple : on va construire le plus gros tunnelier au monde!

— Et comment allez-vous construire ce tunnelier?

— En construisant la plus grosse machine à fabriquer des tunneliers au monde!»

Bon, certes, les situations et les rebondissements sont absurdes et ne tiennent pas debout deux secondes (comment une province qui est rendue à transformer des maisons mobiles en écoles peut se lancer dans un projet aussi pharaonique tout en promettant des baisses d’impôt?), mais on gagne en humour ce qu’on perd en vraisemblance.

DU RIRE ET DES LARMES

La partie la plus drôle est lorsque François demande à ses ministres d’aller sur le terrain pour vendre son projet de tunnel... alors qu’il n’a AUCUNE étude d’impact en poche!!!

Les ministres en question disent n’importe quoi et lancent n’importe quel chiffre, Caire dit qu’il est prêt à donner son sang, Drainville (toupet au vent) affirme qu’il se fout des gaz à effet de serre, Biron (qui était contre le projet) patine et bégaie – bref, on n’a jamais autant ri depuis Angélo, Frédo et Roméo.

Et comme dans toute bonne comédie, à la fin, les rires cèdent la place aux larmes, alors que le chef François revient sur sa promesse et que ses ministres, qu’il avait envoyés aux quatre coins de la province vendre son fameux projet, se retrouvent Gros-Jean comme devant, leur réputation en charpie et leur crédibilité en miettes.

Bref, un grand divertissement!

L’un des meilleurs films de la série avec Les Charlots exigent de nouveaux pouvoirs à Ottawa et Les Charlots refondent le mode de scrutin.

On a déjà hâte au prochain – qui, selon mes sources, s’intitulera Les Charlots contre la Cour Suprême.

LES LIBÉRAUX SONT WOKES?

En terminant, rappelons que le film des Charlots est jumelé à un court métrage savoureux: Les Libéraux à l’assaut des Wokes!

Perdus, ne sachant quoi inventer pour sortir leur parti du trou où il croupit depuis plusieurs années, deux députés du PLQ exigent que le texte du projet de loi de la CAQ sur la grossesse pour autrui remplace le terme «femme porteuse» par «personne porteuse» afin d’être plus inclusif !

Lors de la présentation de ce court métrage, Marc Tanguay, le chef intérimaire du parti, a annoncé qu’il était enceint et en a profité pour présenter sa nouvelle critique en matière d’éducation: Barbada.

Manifester de la maison?

Photo Anouk Lebel

Les fonctionnaires fédéraux, qui sont en grève, demandent des augmentations de salaire. «Mais pas que», comme diraient mes enfants.

La liste de leurs demandes non salariales fait 224 pages ! Parmi celles-ci : pouvoir continuer de travailler de chez eux comme ils ont pu le faire pendant la pandémie.

Comme m’a fait remarquer Yves Daoust, directeur de la section Argent du Journal: «C’est drôle, hein? Ils ne veulent pas avoir à se déplacer au bureau pour travailler. Mais quand c’est le temps de se déplacer pour aller faire du piquetage, pas de problème, ils sautent dans leur auto!»

À quand le droit au télépiquetage?

Bonis de non-performance

Photo d’archives, Agence QMI

Les employés de la Caisse de dépôt ont reçu 193 millions de dollars en bonis malgré un rendement négatif en 2022 et même si l’organisme a connu sa pire année depuis 2008!

Essayez de demander un bonus à votre patron, alors que vous lui avez fait perdre de l’argent! Pas sûr qu’il accepterait...

J’ai promis une guitare à mon fils s’il avait de bonnes notes à la fin de l’année. Quel message lui enverrais-je si je lui achetais une guitare même s’il avait coulé ses cours?

Est-ce trop demander que les bonis à la performance soient liés à... la performance?

Et les détenus non binaires?

Photo Adobe Stock

Grâce à une nouvelle politique adoptée l’an dernier, un détenu n’a qu’à s’auto-identifier comme femme pour être transféré dans un pénitencier pour femmes.

Cela, même s’il a été condamné pour avoir agressé sexuellement des femmes!

Plus besoin de suivre une thérapie hormonale ou de passer sous le bistouri... Le prisonnier a juste à dire: «Je me sens femme en dedans», et les portes des prisons pour femmes vont s’ouvrir comme par magie!

Et si le détenu ment? Mais voyons, les criminels disent toujours la vérité, c’est bien connu!