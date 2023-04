Les mononcles... et les matantes

Je suis tombée en bas de ma chaise en lisant, sur le compte Instagram de Catherine Fournier, des transcriptions de ce qui s’était dit dans certaines radios à son sujet. On parle parfois de masculinité toxique, mais certains des pires propos dégradants, culpabilisants à son sujet ont été tenus... par des femmes! Misère!

Nos chères féministes vont-elles se mettre à dénoncer la «féminité toxique»?

ACCUSÉE DE SENTIR BON

«Déjà, là, en partant, prendre sa douche avant de te coucher... Si ça ne te tente pas, tu t’organises pour ne pas sentir bon.» CFYZ, Rimouski

«Mais qu’est-ce qu’elle faisait là? Imagine le party lui, là. Il vient de se séparer d’avec sa femme puis sa plus belle collègue arrive dans son lit...» Cogeco, Saguenay

«Si j’ai une collègue qui ressemble à Catherine Fournier, qu’on prend un verre ensemble, dans mon appartement toute la soirée, puis que je l’invite à venir sur mon divan-lit alors qu’il y a une autre chambre pis qu’elle dit oui, ça se peut bien que je m’essaye.» Cogeco, Saguenay

Voici les trois extraits que la mairesse de Longueuil a partagés sur sa page Instagram hier, comme un florilège des réactions au dévoilement de son identité comme victime d’agression sexuelle par Harold LeBel.

Vous vous dites que ce sont des représentants du vilain patriarcat qui ont émis ces sottises en ondes?

Eh bien, je vous informe que le premier commentaire (sur la douche) a été fait par... une femme, Monika Bourgeois, à la radio privée CFYX Rimouski.

Tout ça s’est dit pendant une ligne ouverte, où des auditrices se sont déchaînées contre Catherine Fournier. Regardez cet échange...

L’animatrice Monika Bourgeois déclare: «Elle s’est couchée sur le lit à côté, Monsieur LeBel y a demandé “J’peux-tu me coucher à côté de toé ?”, elle a dit oui, en espérant que ça le fasse calmer».

L’auditrice répond: «Heille, non, non, regarde, moi, j’comprends pas qu’un juge l’ait condamné».

Monika Bourgeois renchérit: «On pardonne pas ce que LeBel a fait, ça se pardonne pas. Mais je pense que de l’autre côté, il y a eu des erreurs de faites aussi.»

Mais c’est quoi, ça? On fait le procès de Catherine Fournier, en ondes, après le procès qui a trouvé LeBel coupable? C’est le tribunal populaire dans toute sa splendeur!

Heureusement que Bruno Paradis, le préfet de la MRC de La Mitis et maire de Price, qui est chroniqueur à la station, est venu lui dire: «C’est rendu que les victimes sont comme coupables d’avoir fait quelque chose, c’est le monde à l’envers. Ce que j’entends depuis tantôt, ça me lève le coeur».

LES JAMBONNES

Plus tôt dans l’émission, Monika Bourgeois avait déclaré: «En tant que femme, on t’apprend dès ton plus jeune âge de faire attention à tout le monde. Elle lui a fait confiance les deux bras ouverts, elle s’est pas méfiée du tout... ça a donné ce que ça a donné.»

Ça a donné ce que ça a donné? Entre ces propos tenus sur les ondes de la radio par une femme en 2023, et les propos dégradants tenus par des gros jambons dans les années 50 sur les femmes qui «ont couru après», je ne vois pas beaucoup de différence.

Hier, Mme Bourgeois s’est excusée «profondément et sincèrement et directement à Catherine Fournier»... mais le mal est fait.