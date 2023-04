Pour jouir d’un conseil pas cher

J’ai atteint l’âge respectable de 80 ans sans n’avoir jamais eu besoin, ou à peu près pas, de soins de santé. La preuve en est qu’aux yeux de tout le monde, je suis invincible. Je ne sais pas si c’est le passage à la huitième dizaine, ou les résidus des craintes engendrées par la COVID, mais je suis devenue fragile. Un rien m’angoisse et m’empêche de dormir. Je ne veux pas prendre de médicaments et je n’ai pas les moyens de consulter en psychothérapie. Auriez-vous quelque chose de simple et de pas cher à me proposer pour me calmer le pompon et me permettre de mieux dormir ?

Retrouver la paix

Si vous avez accès à internet, je vous conseille d’aller sur le site de l’autrice, conférencière, maître en Yoga et en méditation qu’est Nicole Bordeleau. Vous y trouverez matière à retrouver la sérénité grâce aux différents balados qu’elle y propose. Une visite en librairie vous permettrait de choisir parmi la panoplie de livres qu’elle a écrits sur le thème de la méditation, celui qui correspondra le mieux à vos besoins personnels.