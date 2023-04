Rage au volant: une conductrice arrêtée après une altercation avec des athlètes

Une conductrice de 62 ans a été arrêtée pour conduite dangereuse et délit de fuite à la suite d’une altercation avec des athlètes à l’entraînement dans le secteur de Sillery.

Le beau temps est à nos portes et la courtoisie est de mise puisque les cyclistes et adeptes de course à pied sont de retour à l’extérieur.

Photo Guy Martel

Le partage de la route n’est toutefois pas simple partout. Un groupe de coureurs l’a appris à ses dépens vers 16h25 vendredi, près de la rue Brulart et de l’avenue du Père Vaultier.

Les joggeurs en question, dont plusieurs d’entre eux font partie du Rouge et Or de l’Université Laval, circulaient alors par petits pelotons sur leur parcours habituel, sur des rues fréquemment empruntées dans ce quartier.

Photo Guy Martel

Geste volontaire

« La conductrice a décidé de ne pas céder la route aux coureurs. On a dû se tasser. La dame a fait un virage en U pour venir happer une coureuse dans l’équipe. On était tous un peu sous le choc. C’est la première fois que ça arrive », a affirmé Jonathan Tedeschi.

Du coup, l’entraînement a pris fin abruptement et les sportifs ont exprimé leur mécontentement à l’automobiliste.

«On a plusieurs témoins. Elle ne devait pas être dans son assiette. C’est une résidente du quartier et on n’a jamais eu de problème avec personne. C’est sûrement possible de faire attention un envers l’autre», a ajouté l’athlète.

Heureusement, l’impact a été plutôt faible et la victime n’a pas été blessée physiquement.

Des craintes

Sous le choc, Catherine Gagné précise néanmoins qu’elle risque d’être plus craintive dans les jours à venir.

« C’est vraiment volontaire. J’ai déjà vu des voitures qui passent trop proche. Sauf que là, c’était quelqu’un dans mon dos. Alors que j’accélère, elle me touche les pieds en courant. C’était intense. »

La jeune femme ne souhaite pas retourner à cet endroit à court terme. «Je ne me sens pas en sécurité puisque la personne habite tout près. Je n’ai jamais eu peur mais je vais avoir peur en allant courir.»

Une fois la poussière retombée, les policiers ont pris le temps de recueillir les différentes versions des gens sur place. Le SPVQ a finalement confirmé l’arrestation de la conductrice.

«Pour conduite dangereuse et délit de fuite» a précisé la porte-parole Sandra Dion.

La sexagénaire a ensuite été relâchée. Elle a reçu une citation à comparaître par voie sommaire.