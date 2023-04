Se planter en plantant des arbres

Planter un arbre quand on est petit fait partie de la tradition​

Un geste simple qui nous fait prendre conscience de la fragilité de la nature, mais aussi de son pouvoir d’autoguérison.

Un symbole fort, aussi, de notre connexion avec la Terre.

Pas étonnant que Justin Trudeau l’a mis à profit en campagne électorale en 2019 quand il a promis d’en planter 2 milliards en 10 ans.

Des miracles

Le chef libéral avait profité de la Grande Marche pour le climat pour faire son annonce à Montréal.

Justin Trudeau avait eu une grosse journée. Il était allé marcher dans les rues de la métropole, avait rencontré Greta Thunberg et annoncé en grande pompe son intention de planter des millions d’arbres dans un temps record.

« En tant que pays, on a deux options, se mettre la tête dans le sable, ou choisir l’action, avait-il lancé. Si on veut réellement combattre les changements climatiques, une des meilleures façons de le faire, c’est de rehausser la force de la nature. »

À entendre le premier ministre à l’époque, les arbres avaient des vertus miraculeuses.

Ils étaient censés nous rapprocher de nos cibles de réduction des gaz à effet de serre de 2030 et même de créer des jobs !

Que reste-t-il de cette promesse ? Peu de chose, selon le commissaire à l’environnement.

En retard

Ottawa est terriblement en retard. Il a donné un bon coup la première année, puis le projet est tombé au neutre.

Le fédéral a planté une fraction des arbres promis, soit 2 %, ce qui fait dire au commissaire qu’il serait très étonnant qu’Ottawa remplisse sa promesse.

C’est sans compter le fait que le projet coûtera deux fois plus cher que prévu, soit 6 milliards au lieu de 3 G$.

Et c’est, surtout, sans compter que les arbres ne vont pas nous aider à atteindre nos cibles de 2030. Pire, ce serait le contraire ! Durant les dix premières années, planter 2 milliards d’arbres sera plus polluant que l’inverse, jusqu’à ce qu’ils soient plus matures, selon le commissaire.

Comme quoi le mythe de la solution magique, lorsqu’il est question de lutte aux changements climatiques, est très tenace.