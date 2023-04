Ça y est, Patrick Kane est de retour

Après seulement deux matchs éliminatoires, Patrick Kane et les Rangers de New York ont déjà transmis leur message à la concurrence qui devra avoir à l’œil le joueur-vedette ayant repris ses bonnes habitudes autour du filet adverse.

Bien en contrôle dans sa série de premier tour contre les Devils du New Jersey, la troupe de l’entraîneur-chef Gerard Gallant a signé deux gains convaincants de 5 à 1 sur la patinoire de l’ennemi. Et jusqu’ici, les acquisitions de Kane et de Vladimir Tarasenko en cours de saison ont porté fruits. Le premier revendique un but et trois mentions d’aide, tandis que le second a touché la cible deux fois.

Le savoir-faire des éléments-clés des Blueshirts est indéniable et Kane se montre d’ailleurs sous son meilleur jour après avoir éprouvé quelques ennuis à son arrivée dans la Grosse Pomme. En déjouant le gardien Vitek Vanecek à l’aide d’un tir du revers en troisième période, jeudi, il a inscrit son premier but en séries depuis le 18 août 2020. L’ancien des Blackhawks de Chicago a également obtenu au moins trois points dans un neuvième affrontement éliminatoire à vie.

Ses coéquipiers ne se plaindront sûrement pas de la présence d’un triple gagnant de la coupe Stanley à l’intérieur de leur vestiaire.

«Il y a une raison pour laquelle il est ce genre de joueur. Il montre pourquoi il a connu une brillante carrière. Voyez sa manière d’agir, sa prestance, son éthique de travail et son comportement», a énuméré le capitaine Jacob Trouba en point de presse.

Une première coupe depuis longtemps?

Si les performances des Rangers constituent un indice du futur, ils pourraient remporter leur première coupe Stanley depuis 1994. Car en plus du retour en force de Kane, d’autres points positifs sont faciles à remarquer.

Le défenseur Adam Fox compte six aides à son actif et Chris Kreider a enfilé l’aiguille quatre fois. Et le gardien Igor Shesterkin affiche un taux d’efficacité de ,961. Bref, la machine est bien huilée et les rivaux des Rangers n’ont qu’à bien se tenir. En plus de leur talent, les joueurs du club new-yorkais misent sur un bon gabarit pour accaparer tout l’espace sur la patinoire et réduire la marge de manœuvre des Devils.

«Jouer de cette façon et être physique n’est pas toujours facile. Durant la saison régulière, il y a des moments où nous tombons dans le piège quand on se retrouver en arrière au pointage. On se dit qu’il vaut mieux dominer l’autre formation avec nos habiletés. Mais cette fois, nous ne sommes pas restés coincés dans ce guet-apens», a déclaré Trouba, tel que rapporté par le quotidien «New York Post».

Le troisième duel de la série Devils-Rangers aura lieu sur les ondes de TVA Sports 2 samedi à 20 h au Madison Square Garden. Et Kane trépigne d’impatience.

«C’est spécial de jouer à l’étranger et de voler deux victoires, mais on ne veut pas relâcher la cadence à domicile. Je ne peux pas attendre de revoir le Garden», a-t-il indiqué.