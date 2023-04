Suggestion à notre ministre de la santé

Cher Monsieur le Ministre Christian Dubé, étant donné qu’il est reconnu qu’une grande proportion des soins de santé au Québec est prodiguée aux personnes âgées, ne serait-il pas logique d’attribuer un médecin attitré à chacune des RPA (Résidence pour personnes âgées) de la province ?

Je vous entends tout de suite me répondre qu’il y a déjà une infirmière dans ces lieux et vous avez parfaitement raison. Mais une infirmière qui réfère ensuite son patient à un médecin, ce n’est pas tellement d’avance comme on dit, surtout quand la personne âgée en question a perdu son médecin de famille.

Je vous expose un cas concret pour illustrer mon propos. Mon père consulte l’infirmière de la RPA où il habite parce qu’il « râle » à l’occasion, ainsi que pour un problème d’ongles d’orteils brunâtres. Elle lui répond qu’elle ne peut rien faire pour lui, il faut qu’il consulte son médecin de famille.

Mais comme il n’a plus de médecin de famille, elle le dirige vers la clinique qui doit accepter les patients orphelins et leur offrir un rendez-vous avec un médecin. Mais il n’y a aucune disponibilité à cette clinique. Pas plus que dans n’importe quelle autre clinique à 20 km à la ronde.

À la recherche d’une solution, j’envisage de l’emmener à l’urgence de l’hôpital le plus proche. Mais je me ravise, car je ne me vois pas faire attendre mon père de 96 ans pendant cinq heures dans ce lieu. L’envoyer en ambulance pour probablement une mycose des ongles, pas sûre qu’il soit bien accueilli. Après ça, c’est quoi les autres solutions ? Est-ce qu’un médecin dans chaque résidence ou dans chaque RPA ne serait pas la solution ?

Une lectrice

Je suis étonnée que cette infirmière ne vous ait pas suggéré de vous rendre sur le site « Rendez-vous Santé Québec » pour solutionner votre problème. Ce service gouvernemental harmonisé qu’on annonce comme étant convivial et qui est gratuit, en passant, permet à tout citoyen détenteur d’une carte d’assurance maladie du Québec de prendre un rendez-vous en ligne en médecine de famille. Je suis encore plus surprise que l’infirmière de la RPA n’ait même pas pu traiter une simple mycose des ongles sans obliger votre père à voir un médecin. Mais peut-être suis-je ici mal renseignée ?

Pour en revenir aux besoins des RPA, il est encore surprenant qu’une infirmière praticienne spécialisée (celle qu’on appelle communément la super infirmière) ne soit pas déjà en place dans chacun de ces lieux, vu les compétences qu’elle possède et la rareté des médecins de famille. Mais ne s’agirait-il pas encore là d’un problème inhérent au mammouth figé dans le béton de l’inertie qu’est devenu notre système de santé québécois ?