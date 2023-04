«Superaliments»: ce légume bien connu considéré comme un stéroïde

Des scientifiques de l’Université Freie à Berlin postulent que les épinards pourraient améliorer les performances sportives et veulent les interdire chez les athlètes.

Le groupe de chercheurs a contacté l’Agence mondiale antidopage afin de faire reconnaître ce légume comme un stéroïde parce qu’il contient un type d’hormone appelé ecdystérone.

Une étude a accompagné 46 athlètes suivant le même programme d’entrainement musculaire pendant 10 semaines.

Cette même étude a rapporté que les candidats qui ont consommé les aliments contenant l’hormone en question ont développé une plus grande masse musculaire et sont devenus trois fois plus forts que ceux ayant ingéré la version placebo de la substance.

On comprend maintenant pourquoi Popeye ingurgitait autant de ces «superaliments».

Il est à noter que les épinards sont également riches en calcium et en magnésium.

Plusieurs études assurent que ce légume vert a d’autres superpouvoirs tels que prévenir le cancer et l’asthme, abaisser la pression artérielle et même améliorer la condition des personnes vivant avec le diabète.

