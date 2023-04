Trois-Rivières: les policiers enquêtent sur un incendie suspect

Un incendie suspect s'est déclaré au coin des rues Royale et Benjamin-Sulte, au centre-ville de Trois-Rivières, dans la nuit de jeudi à vendredi vers minuit, mais sans faire de blessés.

Le feu s'est répandu rapidement, laissant très peu de temps aux résidents pour évacuer les lieux.

En tout, sept ménages sont à la rue, dont cinq qui ont été pris en charge par la Croix-Rouge, mais aucun blessé.

«J'ai voulu remonter pour aller voir le locataire au 3e du côté droit, mais avec la boucane, j'avais de la misère, alors je suis rentré en dedans et je pensais bien y passer», a raconté un des sinistrés, Marcel Richer, qui n'a malheureusement pas eu le temps de prendre ses deux chats et son lapin avant de quitter les lieux.

Des pompiers de Saint-Étienne-des-Grès et de Bécancour ont été appelés en renfort.

«On s'attendait à ce qu'on brûle, parce qu'aussitôt qu'on sortait, on entendait crépiter vraiment très fort, alors on était sûrs que ça y était», a décrit une résidente de l'immeuble voisin, qui a été témoin de l'événement. Elle et un autre locataire ont été évacués jusqu'à 5 h du matin et ont été privés d'électricité une bonne partie de la journée vendredi.

Rencontre de témoins, analyse de preuves, visionnement d'images de caméra de surveillance... Le dossier est maintenant entre les mains des policiers de Trois-Rivières. Certains éléments trouvés laissent croire que l'incendie serait de nature criminel.

L'enquête se poursuit pour tenter de comprendre ce qui a causé le brasier.