Un ancien lutteur de la WWE pourrait écoper de 185 ans de prison pour fraude

L’ancien lutteur de la World Wrestling Entertainment (WWE) Ted DiBiase fils, la progéniture du célèbre «Million Dollar Man», se retrouve dans une situation assez ironique, puisqu’il pourrait purger une peine de prison pour fraude fiscale, au Mississippi.

L’homme de 40 ans est accusé d’avoir obtenu de façon frauduleuse des fonds fédéraux du Programme d’aide alimentaire d’urgence et du Programme d’assistance temporaire aux familles nécessiteuses, selon un communiqué du ministère américain de la Justice sur lequel le réseau de télévision WAPT a mis la main.

«DiBiase a prétendument utilisé des fonds fédéraux pour faire l’achat d’un véhicule et d’un bateau, et pour le premier versement d’une maison, entre autres dépenses», a indiqué le procureur.

L’Américain, qui a plaidé non coupable jeudi, encourt une peine maximale de 185 ans de prison. Il fait face à des chefs d’accusation de «conspiration pour commettre une fraude électronique et un vol concernant des programmes recevant des fonds fédéraux», de «fraude électronique», de «vol concernant des programmes recevant des fonds fédéraux» et de «blanchiment d’argent».

Son procès aura lieu le 19 juin.

Ted Dibiase fils a travaillé pour la WWE de 2007 jusqu’à sa retraite en 2017. Il a longtemps joué le personnage d’un arrogant millionnaire, comme son père l’avait fait avant lui.