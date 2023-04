Un juge craque en condamnant un jeune chauffard pour une collision mortelle

Devant un juge ému, un chauffard a été condamné à 23 mois de prison pour avoir provoqué une collision à près de 140 km/h, tuant sur le coup un jeune homme sous les yeux de sa compagne, à Acton Vale.

• À lire aussi: La prison attend un jeune qui a provoqué une collision mortelle à 140 km/h

«Dans un des moments les plus heureux de ma vie, celle-ci a viré au cauchemar du jour au lendemain. En une fraction de seconde, j’ai perdu ma quiétude, mais aussi l’homme avec qui je voulais vieillir [...] et fonder une famille», a écrit Sarah Vaillancourt, dans une lettre lue ce matin au palais de justice de Saint-Hyacinthe.

Photo fournie par Rachel Durocher

En octobre 2021, elle prenait place aux côtés de conjoint Maxime Cusson, 26 ans, quand leur véhicule a été happé de plein fouet sur la route 116, en Montérégie.

Le juge Benoît Gariépy a condamné à 23 mois de détention le jeune homme responsable de cette collision, Alexandre Timmons. Il devra aussi respecter une interdiction de conduire pendant 42 mois à compter d’aujourd’hui. Celui qui a pris le chemin de la prison sans rien dire avait plaidé coupable de conduite dangereuse causant la mort et des lésions en février dernier.

Facebook

Sentence émotive

Un lourd silence régnait au moment où le magistrat a entériné la suggestion commune de sentence. Des proches de la victime étaient en pleurs. Même le juge est sorti promptement de la salle, retenant difficilement ses sanglots.

Le soir du drame, le chauffard, qui avait 19 ans, est parti d’un Tim Hortons en enfonçant la pédale à gaz de son Acura au point où l’un de ses passagers s’est senti «écrasé dans son banc».

Selon le rapport du reconstitutionniste, il roulait entre 138 et 156 km/h peu avant la collision survenue dans une zone où la limite est de 90 km/h. C’est en voulant faire un dépassement dans une zone où la manœuvre était interdite qu’il a heurté le véhicule de Maxime Cusson. Celui-ci avait bien pris soin de mettre son clignotant avant de tourner dans la cour de chez ses parents.

Sa mère, qui a tout entendu de la collision, s’est précipitée à l’extérieur. Aujourd’hui, elle peine à ouvrir le rideau de sa fenêtre chaque matin, revoyant les images de la voiture renversée sur le côté, des mètres plus loin, et le moteur de l’Acura dans le fossé à cause de la force de l’impact.

Photo AGENCE QMI, ADAM BOLESTRIDGE

Des séquelles

Le passager de Timmons a dû subir deux opérations après avoir eu l’intestin perforé. Il vivra avec des séquelles toute sa vie, doit parfois s’absenter du travail et prendre des médicaments lorsque la douleur devient trop intense.

Blessée, Sarah Vaillancourt avait quant à elle été transférée en urgence à l’hôpital de Sherbrooke. Elle a subi un traumatisme crânien cérébral, qui lui cause des pertes de mémoire et des difficultés à se concentrer, et a été alitée pendant deux mois après la collision.

Dans sa lettre lue par la procureure de la Couronne, Me Sabrina Labrie, elle décrit le moment où sa mère est entrée dans sa chambre d’hôpital après 16 heures d’attente interminables pour lui annoncer le pire: «Je n’ai jamais ressenti une douleur aussi vive», a-t-elle raconté.

Elle était sur le point d’emménager avec son copain dans un appartement qu’ils rénovaient dans la maison bigénérationnelle de ses beaux-parents.

Famille brisée

Les proches de Maxime Cusson estiment que leur famille «est brisée à tout jamais». «On n’aura plus jamais de Noël ensemble, je ne pourrais plus jamais faire de câlin à mon fils et le voir sourire [...] Tu as arraché une vie par ton inconscience», a écrit sa mère, Rachel Durocher, en s’adressant au chauffard.

Depuis le drame, elle multiplie d’ailleurs les efforts pour sensibiliser les gens aux conséquences de la vitesse sur la route.

Photo fournie par Rachel Durocher

«Pour lui, c’est 23 mois de sa vie en prison. Nous, c’est une sentence pour le restant de nos jours. Les jeunes sont parfois inconscients avec la vitesse et réalisent trop tard que le geste posé peut être aussi dangereux», a-t-elle dit au Journal.

Mme Durocher a érigé sur son terrain une croix avec la photo de son fils et sur laquelle on peut lire: «Ralentissez pour éviter une autre tragédie.»