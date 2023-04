Un rendez-vous printanier dont la réputation n’est plus à faire!

La 24e édition de La Foire de l’emploi a eu lieu au Centre de Foires les 14 et 15 avril dernier. L’événement se veut un incontournable pour bien des employeurs de la région et il s’agit d’une occasion incomparable pour les travailleurs d’entrer en contact avec ceux-ci. La Chambre de commerce et d’industrie de Québec (CCIQ) est donc fière d’avoir organisé une fois de plus le plus gros évènement de l’emploi dans l’est du Québec. Cette édition 2023 n’aurait pas pu avoir lieu sans le soutien de leurs partenaires majeurs, Canam et BD. Ils tiennent également à remercier le partenaire associé, Frontmatec ainsi que leurs partenaires de services, Ordinateurs pour les écoles du Québec (OPEQ) et Carrefour F.M Portneuf, de même que leurs partenaires médias, le Journal de Québec et TVA.