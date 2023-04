Usine à chiens à Pointe-à-la-Croix: des animaux laissés dans des conditions insalubres

Près de 200 chiens sales ou blessés vivraient dans des enclos insalubres d’une usine à chiens de Pointe-à-la-Croix en Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine. Le MAPAQ enquête présentement sur le dossier.

Mélissa Mackenzie s’est empressée de se rendre au chenil de la rue des Méandres à Pointe-à-la-Croix, il y a quelques jours, lorsqu’elle a appris par la bouche d’une amie que des chiens étaient affichés à donner. Arrivée sur place, elle remarque des chiens et des chiots mal en point gisant dans leurs excréments.

«J’ai vu qu’il y avait des chiens qui étaient vraiment gommés et mal en point. Ils sautaient partout. J’ai trouvé qu’ils étaient laissés vraiment à eux-mêmes. Les bols d’eau, c’était plein de ripe et l’eau était sale et dégoûtante», raconte avec dégoût la femme de 30 ans de Paspébiac.

Un peu plus loin, celle qui a rescapé quatre chiens de différentes races aperçoit d’autres chiens attachés ou enfermés dans des enclos insalubres. Selon elle, il n’y aurait pas moins de 180 animaux gardés en captivité sur le site.

«Dans le premier enclos, il y avait à peu près 15 bébés chiens sales. Je te dirais pas plus vieux que deux ou trois mois. [...] Il y a en a que tu voyais que leurs yeux avaient plein d’infection, des yeux rouges et de croûtes. Il y a en avaient qui étaient plus faibles que d’autres. Il y en avait un qui était attaché et qui n’avait pas fini d’être tondu. Au début, je pensais qu’il était décédé», confie Mélissa.

Une seconde femme qui est passée récupérer un chien mentionne que les responsables lui ont fait croire que sa chienne était vaccinée.

«J’ai pu choisir le chien moi-même dans les enclos. Ils ne savaient pas si c’était une femelle, si c’était un mâle. Ils ne savaient pas l’âge. Ils n’étaient pas opérés et ça arrêtait pas de se monter entre frères et sœurs, et ce n’est pas supposé. [...] Elle m’a donné un carnet de vaccination et c’est écrit: mâle avec infection à l’oeil. J’ai une chienne... qui n’a pas d’infection aux yeux. Qu’est-ce que tu veux que je fasse avec ça? Je vais aller consulter un vétérinaire, je ne prends pas de chance», s’est exclamée une femme qui nous a demandé de protéger son identité par crainte de représailles.

L’état des lieux et la condition dans laquelle se trouvaient les animaux ont rapidement circulé sur les médias sociaux. À la suite d’une publication Facebook d’un responsable du chenil qui offrait gratuitement des chiens en adoption, plusieurs toiletteurs et amateurs de chiens de la région ont sauté sur l’occasion.

Mélissa fait remarquer que l’un de ses chiens est dans un état préoccupant.

«Celui qui était le plus mal en point, il avait un gros abcès au niveau du cou. Au niveau de la peau, il y avait des petites taches. Je pense que c’est une bactérie à cause de l’humidité et ça crée des plais et ça infecte le sang.»

Les responsables du chenil ont refusé de répondre à nos questions et ont contacté la police pour nous faire expulser de la voie publique.

Le tempérament agressif des individus sur place ne nous a pas empêchés de valider certaines informations auprès des autorités. Vérification faite auprès de la municipalité et du MAPAQ, le chenil ne détient aucun permis en règle. Via courriel, l’organisme confirme que le dossier est connu de son service d’inspection et que des interventions en vertu de la Loi sur le bien-être et la sécurité de l’animal ont eu lieu au cours des derniers mois.

«Si les accusés sont trouvés coupables d’avoir enfreint la Loi sur le bien-être et la sécurité de l’animal, à ce moment-là, ils peuvent s’exposer à une amende minimale de 2500$ [...] S’ils sont souffrants et que ça constitue de la cruauté animale, à ce moment-là, ils pourraient faire face à des accusations au niveau criminel», mentionne le porte-parole de Droit animalier Québec pour la défense des êtres animaux au Québec, Nicolas Morello.

Selon nos informations, les inspecteurs du MAPAQ ont visité les lieux dans les dernières heures avant de repartir. Le chenil tente maintenant de se débarrasser des chiens.