BLOUIN, Jeannine



C'est avec tristesse que nous vous annonçons le décès de madame Jeannine Blouin, décédée le 16 avril 2023, à l'âge de 91 ans et 8 mois, à Lévis, au centre de santé Paul-Gilbert. Elle était l'épouse de feu Jean-Claude Lacroix. Elle demeurait à Lévis. Elle laisse dans le deuil ses enfants : Gilles (Lynn Bégin), Hélène (Clarence Pelletier), Nicole (Denis Coulombe), feu Sylvie (Sylvain Caron); ses petits-enfants : Yannick Lacroix (Céline), Maxime Lacroix (Annick), Jérôme Lacroix-Coulombe (Joanie), Émilie Lacroix-Coulombe (Frédéric), Mariane Lacroix-Langevin (Evens), Vincent Lacroix-Langevin (Pennsylia), Virginie Lacroix-Langevin (Frédéric); ses arrière-petits-enfants : Derek, Jayden, Ryan, Émy, Alexis, Émile, Noah, Victoria, Éli, Léony, Nikita, Milo, Ophélie, Léonard et Florence. Elle est allée rejoindre ses petites-filles Alexandra et Andréanne Lacroix-Pelletier. Elle laisse aussi dans le deuil sa soeur Lorraine (feu René Bourget, Jean-Paul Tanguay), son frère Jean-Paul (Monique Langlois), ses belles-soeurs : Hortense Grenier (feu Raynald Blouin) et Aline Corriveau (feu Raymond Blouin); feu Ulric Blouin (feu Mariette Roy); ses beaux-frères et belles-soeurs de la famille Lacroix ainsi que plusieurs neveux et nièces, plus particulièrement Josianne et Sophie Bourget, ses cousins, cousines et ami(e)s. La famille vous accueillera auà compter de 14h.La famille tient à remercier le docteur Lavallée et toute son équipe de l'unité Oasis. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation Hôtel-Dieu de Lévis https://fhdl.ca/faire-un-don/.