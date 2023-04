MORIN, Michel



Au CHUL, le 12 avril 2023, à l'âge de 84 ans, est décédé monsieur Michel Morin. Il était l'époux de dame Solange Pouliot, fils de feu dame Marguerite Harvey et de feu monsieur Léo Morin. Il demeurait à Québec.La famille vous accueillera aude 13h à 15h.Pour ceux qui ne pourront être présents, la famille vous invite à vous joindre à elle virtuellement, en direct ou en différé, en appuyant sur l'icône " Cérémonie " situé sur l'avis de décès du site Web au www.lepinecloutier.com. Il laisse dans le deuil, outre son épouse Solange; son fils Éric; ses frères et sa soeur : feu Claude (Micheline Couillard), Gilles (Louise Routhier) et Johanne (Normand Vézina); ses beaux-frères et belles-sœurs de la famille Pouliot : feu Jean-Yves, feu Lorraine, feu Bibiane, Carole (feu Léon Prieur), France (Claude Jobin) et feu Doris; ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines, autres parents et ami(e)s.