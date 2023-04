HOUDE, Nicole Trudel



Au C H U - Hôpital Hôtel-Dieu de Québec, le 6 avril 2023, à l'âge de 82 ans et 7 mois, est décédée madame Nicole Trudel, épouse de feu monsieur Jacques Houde, fille de feu madame Germaine Simard et de feu monsieur Gérard Trudel. Elle demeurait à Québec.Elle laisse dans le deuil ses enfants: Martin (Tara Francine Gauthier) et Nancy (Martin Routhier); ses petits-enfants: Jessica, Alexane et Maélie; ses frères et soeurs: Louisette (feu Adrien Godin), Marcel, Josette, feu Ginette (Jacques Francoeur), feu Yves (Ghislaine Gagnon), feu Guy (Lily Labrecque), feu Gilles (feu Ghislaire Gagnon) et feu Suzanne; ses beaux-frères et belles-soeurs de la famille Houde: Denise (feu Jean-Guy Drolet), Jacqueline (feu André Lebel), feu René (Madeleine Lachance), feu Fernande, feu Lucille, feu Colette et feu Lise ainsi que de nombreux neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. La famille tient à remercier le personnel de l'Hôtel Dieu de Québec pour les bons soins et le support apportés à Nicole. La famille accueillera parents et ami(e)s pour les condoléances, en présence des cendres, au, de 13h à 15h30.L'inhumation des cendres aura lieu à une date ultérieure au cimetière St-Charles avec la famille immédiate. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation Jane H. Dunn. Téléphone 418 623-0276. Site Web: https//www.fondationjanehdunn.com/.