CHAMPAGNE, Pierre



Journaliste, gastronome, globe-trotter, mélomane, épicurien, esthète et gentilhomme, nous a quittés vendredi le 7 avril 2023; fils de feu Nazaire Champagne et de feu Suzanne Hudon. Il laisse dans le deuil, son épouse: Diane Duquet, ses trois fils: Christian (Mélanie de GrandPré), Philippe (Tanya Brenzuck) et Vincent (Sophie Loiselle) et ses 5 petits-enfants: Lya, Olivier, Maxime, Loic et Charles Alexandre; ses 3 frères: Louis (Lise Gervais), Daniel (Christiane Guimont) et Herman (Dawn Ayotte); ses beaux-frères: Marc Duquet (Johanne Kirouac), feu Jean Duquet (Danielle Emond), Robert Duquet (Phiane Duquet); sa belle-soeur: Lise Duquet (Benoit Perras) et de nombreux amis, cousins, cousines, neveux et nièces et ses 2 filleules Mylène Champagne (Marc St-Gelais ) et Catherine Ayotte. Les condoléances seront reçues, de 11h à 14h.Des dons peuvent être envoyés à la Fondation de l'Hôpital Charles-LeMoyne, département des soins palliatifs Champlain de Brossard à l'adresse suivante: fhclm.ca -soins palliatifs Champlain.